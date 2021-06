ALD toujours à l’affût pour le rachat de LeasePlan

Selon l’agence Bloomberg, ALD est en pourparlers avec les propriétaires de LeasePlan pour prendre le contrôle total ou partiel du premier loueur longue durée mondial.

Il n’y a pas de fumée sans feu. Pour la deuxième fois en quelques semaines, l’agence Bloomberg évoque un possible rachat de LeasePlan, premier loueur longue durée mondial avec 1,85 million de véhicules sous contrat, par ALD, son principal rival à la tête d’une flotte de 1,76 million de véhicules. En avril 2021, il était en effet déjà annoncé une possible mise en vente de LeasePlan avec deux repreneurs potentiels, ALD et Santander. La banque espagnole a depuis démenti l’information. Ce que n’a pas fait ALD.

Les discussions entre les dirigeants de la filiale de la Société Générale et les actionnaires de LeasePlan, essentiellement des fonds souverains et des fonds de pension (TDR Capital, Abu Dhabi Investment Authority, Goldman Sachs Group Inc…), auraient d’ailleurs bien progressé au cours des dernières semaines. ALD aurait notamment effectué une "due diligence" sur le business de LeasePlan, une opération de vérification préalable à une opération de ce type.

Plusieurs options seraient sur la table, à savoir une prise de contrôle partielle ou totale du géant d’origine néerlandaise. Toujours est-il que si cette opération venait à se concrétiser, elle pourrait donner naissance à un mastodonte mondial de la LLD avec plus de 3,5 millions de véhicules sous contrat. Encore faudrait-il qu’ALD s’acquitte de la colossale somme de 8,3 milliards d’euros évoquée en avril dernier par Bloomberg pour s’offrir son concurrent.

L’agence tient toutefois à préciser qu’aucun accord final n'a été conclu entre les deux parties et que les pourparlers pourraient encore échouer. Autant d’informations que les représentants d'ALD, de la Société Générale et de TDR Capital ont refusé de commenter. Il est en outre indiqué que d’autres potentiels acquéreurs pourraient se manifester.