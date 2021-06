1807 Lacharrette organise le premier salon du véhicule d'occasion reconditionné

Avignon sera le théâtre d'un événement hors du commun du 24 au 26 juin 2021. Le groupe Berbiguier et son enseigne 1807 Lacharrette organiseront le Salon R'Can, soit le salon du véhicule d'occasion reconditionné à neuf pour faire la promotion de la pratique.

Le reconditionnement des véhicules d'occasion a le vent en poupe. Pour montrer son savoir-faire en la matière, l'enseigne 1807 Lacharrette organisera, du 24 au 26 juin 2021, un salon automobile dédié à la pratique. Un événement présenté comme totalement inédit dans le paysage français par Christophe Cyrille-Berbiguier, le président de la holding Berbiguier, maison-mère de la nouvelle entité 1807 Mobility Groupe, à laquelle appartient le réseau 1807 Lacharrette.

Le salon R'Can, en référence au label du groupe qui certifie le reconditionnement à neuf des véhicules, se tiendra directement sur le site avignonnais. Quelque 230 véhicules d'occasion, des voitures et des utilitaires, seront exposés. L'ambiance promet d'être festive et des personnalités de la télévision et du monde des arts, dont Julien Lepers qui a assuré la communication en amont, convaincues par la pratique, ont promis de faire le déplacement pour participer à l'animation alors que le distributeur attend 5 000 à 6 000 personnes sur la période.

Opération Portes Ouvertes pour 1807 L'Usine

Les équipes de 1807 Lacharrette seront sur le pont. Le salon R'Can nourrit des ambitions commerciales. La rencontre avec les consommateurs doit permettre de générer une centaine de ventes, selon le directeur général, Romain Bouteiller. Sur le plan médiatique, le rendez-vous sera aussi l'opportunité d'ouvrir les portes de la toute nouvelle usine de reconditionnement, ouverte au mois de mai. Baptisée 1807 L'Usine, elle s'étend sur 1 500 m2 et a été dotée des capacités de traitement de 15 à 20 véhicules par jour.

A noter que si le grand public constituera la principale clientèle des véhicules d'occasion siglés R'Can, les professionnels y auront désormais accès. En effet, au tout début de ce mois de juin, le groupe a inauguré par ailleurs 1807 Vente à marchands, une cellule consacrée à la revente de véhicules aux professionnels de la région, majoritairement des petits faiseurs à la recherche d'un VO prêt à être livré.

Une segmentation bien définie pour ne pas entrer en concurrence avec la société Berbiguier Premium Automobile Trading qui se destine à négocier des plus gros volumes, sous la direction de Patrice Berard. Une filiale appelée à changer de dénomination dans les semaines à venir. Le code "1807" devrait alors faire son apparition, se murmure-t-il.