Un nouveau site de préconisation pour Veedol

Outre la refonte de son site de préconisation en ligne dédié à la marque Veedol, DLBC affichera sa présence lors de deux rendez-vous d’Equip Auto On Tour.

On le sait, utiliser une huile adaptée à son véhicule est essentiel pour préserver son bon fonctionnement. Fort de ce constat, DLBC a opéré une refonte de son outil de préconisation en ligne avec notamment l’intégration de mises à jour liées à la venue de nouveaux modèles. Ainsi, pour connaître en quelques clics quelle huile se procurer, l’utilisateur, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un particulier, doit saisir le modèle de son véhicule.

De là, l’outil de préconisation va indiquer un "plan de graissage" avec les lubrifiants qui correspondent au besoin de l’utilisateur, toutes les informations relatives à l’entretien du véhicule en indiquant les intervalles de vidange selon l’utilisation du véhicule et la contenance du carter et enfin, les huiles adaptées aux autres éléments du véhicule (système de transmission, système de freinage, etc.), le tout dans le cadre d’un entretien global.

Justement, pour présenter l’offre Veedol, DLBC sera présent à Equip Auto On Tour, lors des rendez-vous de Nantes (02 octobre 2021) et Lyon (23 octobre 2021). "Nous étions présent lors du dernier salon Equip Auto organisé en 2019, et participer à Equip Auto On Tour va nous permettre de rencontrer les professionnels du secteur en région, explique Pascal Monfraix, responsable commercial auto au sein de DLBC. Sachant que nos valeurs reposent avant tout sur la proximité, être présent en région nous a paru essentiel pour renouer les contacts avec nos clients et prospects, surtout après un an de crise sanitaire qui a vu l’annulation de nombreux évènements. De plus, nous avons renforcé notre offre produits lubrifiant avec une gamme complète pour le poids lourd."

Au-delà de cet aspect, Veedol vient de glaner son premier podium de la saison dans le championnat de France de Rallycross, qui reprenait (enfin) le week-end du 5 juin à Châteauroux. Bien que disputé à huis clos, ce coup d’envoi n’a en rien perturbé la motivation de l’ensemble des pilotes, permettant à Laurent Bouliou (Peugeot 208) et au LB Racing de terminer 3e de la finale Supercar, derrière Samuel Peu et Romuald Delaunay.