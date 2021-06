Un nouveau logo et des bidons plus modernes pour Technilub, l’une des marques du groupe DLBC.

Un nouveau départ pour Technilub

La marque distribuée par DLBC fait peau neuve avec, entre autres, un nouveau logo, de nouveaux bidons et de nouvelles étiquettes.

En cette année 2021, la marque Technilub fait peau neuve avec un nouveau logo, de nouveaux bidons, de nouvelles étiquettes et de nouveaux catalogues. Complètement dans l’ère du temps, elle a également lancé son site web. "A travers ces changements, le but est de donner un nouvel élan à la marque et de lui permettre de s’implanter sur de nouveaux marchés, notamment à l’export", indique Charlotte Roumiguié, chef de produit au sein de la société DLBC.

Une étape supplémentaire donc, pour cette marque qui a su gagner la confiance des ateliers (ceux des indépendants comme ceux des concessionnaires) grâce à son très bon rapport qualité-prix. Relativement jeune sur le marché des lubrifiants dans la mesure où sa création remonte à 2009, la marque Technilub représente effectivement l’une des cartes maîtresses du distributeur de Mérignac (33) avec une gamme complète, adaptée à tous types de marché (Automobile, PL TP et Agricole). Evidemment, Technilub bénéficie de l’expertise de l’usine de Tech-Oil. Basé à Saint-Laurent Blangy (62), ce site permet de conditionner et d’acheminer rapidement les produits distribués par DLBC.

Une offre complète pour l'automobile

Pour ce qui concerne plus particulièrement l’automobile, l’offre Technilub s’étend des huiles moteur aux huiles de transmission en passant par les produits complémentaires. "Nos lubrifiants synthétiques reposent sur les formulations d’huiles de base et d’additifs les plus récentes, souligne Charlotte Roumiguié. Nos produits répondent ainsi à de nombreuses préconisations induites par les normes de l’API, de l’ACEA, des spécifications des constructeurs et aux dernières technologies liées aux réglementations environnementales Euro." Ainsi, globalement, les produits de la gamme Technilub participent à la longévité des filtres à particules, aux allongements des espacements de vidange et favorisent les économies de carburant.

Dans ce dernier registre, la gamme de lubrifiants "Fuel Eco" peut déterminer une économie pouvant aller jusqu’à 4 % par rapport à une huile classique, de grade supérieur. Concrètement, cette gamme s’articule autour de cinq produits phares : Racing Ultra C2/C3 5W-30, Racing Ultra C2 0W-30, Racing Ultra C1 5W-30, Racing Ultra C2 5W-30 et Racing Ultra F 5W-30.

A titre d’exemple, la première nommée est une huile moteur 100 % synthétique élaborée pour la lubrification des moteurs de voitures de dernière génération avec ou sans système de réduction des émissions polluantes (Euro 5 et Euro 6). Sa compatibilité aux normes ACEA C2 et C3 lui délivre une très grande polyvalence. Elle répond également à de très nombreuses spécifications constructeurs telles MB 229.52, VW 502 00/505 00/505 01, BMW LL-04 ou encore Renault RN17.

Autre exemple avec le produit Racing Ultra C2 5W-30. Cette huile moteur 100 % synthétique du segment "Low SAPS" a été développée pour la lubrification des moteurs à essence et diesel des voitures de tourisme équipées d’un filtre à particules. Elle est spécialement recommandée pour les modèles du groupe PSA, tout en convenant à la spécification Renault RN 0700.