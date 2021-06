Si l’embauche du 1er chimiste remonte à 1946, le secteur de la recherche et du développement s’appuie aujourd’hui sur plus de 500 chercheurs travaillant dans 22 laboratoires dans le monde.

Fuchs fête ses 90 ans !

Fondée à Mannheim (Allemagne) en 1931, l’entreprise allemande fête ses 90 ans. Un parcours riche d’innovations qui passe aussi par la compétition automobile.

L’histoire de Fuchs reflète le courage de Rudolf Fuchs, un entrepreneur qui n’avait que 21 ans lorsqu’il décide en mai 1931 de fonder la société "Rudolf Fuchs" à Mannheim, ceci en dépit de la crise économique mondiale. Le début de l’aventure repose sur une simple pièce dans l’abattoir de Mannheim.

Là, Rudolf Fuchs a rempli des bidons de son "Huile moteur garantie de Pennsylvanie", les a signés avec le nom de marque significatif Penna Pura et les a vendus à des entreprises de transport dans le port de Mannheim. Mieux, afin de répondre rapidement et de manière flexible aux besoins des clients, notre homme n’avait pas peur de parcourir personnellement la ville avec un bidon d’huile lorsqu’un client avait un besoin urgent de lubrifiant !

Par la suite, au moment où le vélo Fuchs laisse sa place à la voiture, les ventes explosent avec un programme de vente progressivement élargi à deux douzaines d’articles différents. En 1936, Rudolf Fuchs créé les premiers produits maison avec succès, les huiles de transmission d’été et d’hiver, produites selon les recettes habituelles de l’industrie. En 1937, il acquiert un terrain viabilisé sur le Friesenheimer Insel, siège de la société aujourd’hui encore.

L’inauguration du nouveau bâtiment en 1939 marque également le début de la production propre de l’entreprise. Malheureusement, la deuxième guerre mondiale éclate avec notamment l’arrêt des importations huiles moteurs de Pennsylvanie et jusqu’en 1945, Rudolf Fuchs doit rechercher de nouveaux clients dans le secteur industriel. D’où le développement d’huiles de ce type. Pas simple, mais la flexibilité de Fuchs a payé.

Le premier chimiste en 1946

Evidemment, l’une des composantes essentielles de Fuchs repose sur l’embauche du premier chimiste en 1946. Aujourd’hui, plus de 500 ingénieurs et scientifiques travaillent sur plus de 600 projets de recherche dans 22 laboratoires du monde entier, avec à la clé l’élaboration de lubrifiants de haute qualité, allant des solutions standard aux solutions personnalisées. Par ailleurs, dès 1948, le service compétition de Fuchs s’est retrouvé sur tous les circuits importants, dans la mesure où des pilotes renommés utilisaient l’huile Penna Pura RC.

Le décès de Rudolf Fuchs en 1959 marque le début d’une nouvelle ère puisque son fils Manfred reprend les rênes de l’entreprise à l’âge de 24 ans à peine. D’une entreprise régionale, il fait alors de Fuchs un acteur mondial du secteur des lubrifiants en à peine 20 ans, grâce notamment à plus de trois douzaines d’acquisitions à travers le monde.

Autre grande date, 1985. Afin de soutenir financièrement les nombreuses expansions, Fuchs fait son entrée en bourse le 30 janvier. Avec une valeur boursière d’environ 6 milliards d’euros, Fuchs Petrolub est aujourd’hui l’une des entreprises les plus valorisées et les plus performantes du MDAX. Les actionnaires ont bénéficié d’une augmentation de valeur d’environ 9 000 % au cours des 20 dernières années. Parallèlement, cette même année 1985 voit la signature d’un accord de joint-venture en Chine, une condition préalable à la première installation de production à Yingkou.

Le plus grand programme d'investissement de son histoire

Et puis, l’heure de la relève familiale arrive en 2004. Après avoir dirigé l’entreprise durant 41 ans, Manfred Fuchs quitte le Conseil d’administration (il rejoindra le Conseil de surveillance où il occupera le poste de vice-président jusqu’en 2017) et son fils Stefan lui succède.

Officiellement, la troisième génération de la famille prend la direction du groupe le 1er janvier 2004 et la saga se poursuit. En effet, afin de continuer à croître de manière rentable et durable, Fuchs lance en 2016 le plus grand programme d’investissements de son histoire. Entre 2016 et 2018, environ 300 millions d’euros ont été investis dans l’agrandissement d’usines et la construction de nouvelles unités de production à l’échelle mondiale. Ainsi, de nouvelles usines de graisse ont été construites aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, tandis que de nouvelles unités de production ont été construites en Australie et en Suède.

En outre, le siège asiatique et le centre de R&D de Shanghai ont été considérablement agrandis et modernisés. Mannheim n’est pas en reste avec la construction d’un nouvel immeuble de bureaux. Et la France dans tout cela ? Si notre pays, tout comme l’Espagne, symbolise la création des premières filiales étrangères en 1968, Fuchs passe à la vitesse supérieure en 1989, via la reprise de l’historique société Labo Industries fondée en 1940, rebaptisée ensuite Huiles Labo. Ce n’est qu’en 1995 que la société de Rueil-Malmaison deviendra officiellement Fuchs Lubrifiant France S.A.