Wolf joue l’universalité

Dans un contexte de durcissement de la législation sur les émissions, Wolf Oil apporte sa réponse en lançant sa toute nouvelle huile moteur OFFICIALTECH 5W30 C3 LL III.

Evolution de l’huile OFFICIALTECH 5W30 LL III existante, la nouvelle huile moteur OFFICIALTECH 5W30 C3 LL III de Wolf présente l’avantage d’offrir une combinaison apparemment unique de spécifications avec, entre autres, les nouvelles spécifications API SP et MB 229.52, VW 504.00/507.00 et BMW LONGLIFE-04 (homologations officielles), ceci en plus de la spécification ACEA C3 Mid SAPS (teneur moyenne en cendres sulfatées, phosphore et soufre) obtenue pour les OEM allemands.

"Cet ensemble de spécifications illustre notre capacité à déterminer les besoins du marché et à trouver le juste équilibre entre les contraintes posées par les exigences de lubrification, d’efficacité et d’émissions des moteurs modernes", ne manque pas de souligner Johan Van Hove, responsable senior technique et formation de Wolf Oil. De fait, l’huile OFFICIALTECH 5W30 C3 LL III protège les dispositifs de post-traitement tout en satisfaisant les normes Euro 5 et 6 en matière d’émissions.

Afin de répondre aux intervalles de vidange prolongés, Wolf a amélioré la stabilité à l’oxydation du lubrifiant via des additifs anticorrosion spécifiques. En outre, la formulation optimisée permet d’améliorer la protection contre le LSPI (pré-allumage à faible vitesse) et la formation de boues et autres dépôts nocifs dans le moteur.

Outre sa très grande universalité, l’huile OFFICIALTECH 5W30 C3 LL III a aussi l’avantage d’être rétro-compatible, ce qui signifie qu’elle peut se substituer à la plupart des précédentes spécifications Volkswagen (essence et diesel) avec, à la clé, un gain de temps et d’argent pour le garagiste. Elle est disponible en conditionnements de 1, 4, 5, 20, 60, 205 litres, ainsi qu’en vrac de 1 000 litres.