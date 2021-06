Shell à l’heure de l’hybride

Le pétrolier à la coquille lance Shell Helix Hybrid, une huile moteur 100 % synthétique spécialement élaborée pour les véhicules hybrides.

Shell Lubrifiants tient à le rappeler : la réduction progressive de la taille des moteurs et l’émergence du secteur des véhicules hybrides vont accroître les besoins en matière de performances et d’efficacité énergétique des lubrifiants. Partant de là, le pétrolier lance Shell Helix HYBRID 0W-20, une huile spécialement conçue pour les moteurs à essence modernes à faible consommation d’énergie, utilisés dans les véhicules hybrides.

De fait, ce lubrifiant convient à la plupart des véhicules hybrides des constructeurs japonais, américains et autres. Des applications en rapport avec ses spécifications et autres approbations telles API SP et ILSAC GF-6A, qui se retrouvent sur le site Shell LubeMatch.

Mais bien sûr, entre en ligne de compte l’aspect technique. Les démarrages et arrêts du moteur étant plus fréquents sur un véhicule hybride en raison de l’alternance entre le moteur électrique et le moteur à combustion, l’huile moteur doit apporter une protection renforcée pour prévenir l’usure. Pour Shell, la réponse tient dans la fameuse technologie Pure Plus désormais à la base de l’élaboration de l’ensemble de la gamme.

En outre, le pétrolier revendique d’excellentes performances à des températures inférieures à -40 °C avec un écoulement rapide vers les parties essentielles du moteur, ainsi qu’une amélioration des économies de carburant : jusqu’à 3,6 % d’économie supplémentaire en moyenne sur un trajet de 640 km.