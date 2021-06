La gamme Titan Flex de Fuchs s’enrichit

Fuchs Lubrifiant France enrichit sa gamme Titan Flex en lançant, prochainement, Titan GT1 Flex 3 SAE 5W-40. Un produit polyvalent avec un large spectre de performances.

Bien que la tendance mondiale se dirige vers les huiles moteur à faible viscosité, il n’en demeure pas moins que les huiles moteur de la tranche de viscosité SAE 5W-40 sont encore très répandues et bénéficient d’une grande popularité. En outre, les constructeurs ont récemment établi de nouvelles spécifications qui répondent précisément aux exigences des moteurs à essence haute performance dotés de filtres à particules (GPF). Les deux spécifications VW 511 00 et Porsche C40 en donnent un bel exemple.

De quoi amener Fuchs à ne pas négliger ces applications existantes, et à mettre sur le marché, dès juillet 2021, un nouveau produit Titan GT1 Flex 3 SAE 5W-40. Concrètement, ce produit offre tous les avantages de Titan GT1 SAE 5W-40 commercialisé depuis plus de 20 ans (et qui devrait s’effacer prochainement) avec en sus de nouvelles possibilités. Dotée de la technologie XTL chère à Fuchs avec à la clé des facilités de démarrage à froid, un haut niveau de performances à chaud et une stabilité au vieillissement améliorée, cette huile moteur premium s’intègre pleinement dans la gamme Titan Flex.

Mais surtout, sa polyvalence fait qu’elle est parfaitement adaptée à la rationalisation des produits visant plusieurs constructeurs, toujours avec les approbations OEM correspondantes et conformément à la séquence ACEA C3. En particulier, outre les deux approbations VW 511 00 et Porsche C40, elle bénéficie des approbations BMW Longlife-04, MB-Approval 226.5, 229.31, 229.51 et 229.52, ainsi que Renault RN0700/RN0710. Sur le plan commercial, Titan GT1 Flex 3 SAE 5W-40 sera disponible en conditionnements de 1, 5 et 205 litres.