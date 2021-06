Alejandro Mesonero-Romanos va dessiner les futures Alfa Romeo

Le designer espagnol, Alejandro Mesonero-Romanos, va prendre la directeur du style de la marque Alfa Romeo, après une longue carrière chez Seat et une parenthèse chez Dacia.

Après une longue carrière chez Seat, Alejandro Mesonero-Romanos avait suivi Luca de Meo chez Renault. Mais son passage à Boulogne et à la tête du design Dacia ne durera que quelques mois. L'espagnol va prendre, le 1er juillet 2021, la tête du design d'Alfa Romeo. Il sera rattaché à Jean-Pierre Ploué, le patron du design du groupe Stellantis et de Lancia.

Diplômé du Royal College of Art, Alejandro Mesonero-Romanos aura pour mission "de relever les nouveaux défis que le groupe Stellantis souhaite pour Alfa Romeo en accélérant l’électrification et la modernisation de cette marque mythique riche de plus de 110 ans d’histoire et de légendaires victoires sportives" explique le constructeur.

Pour Jean-Pierre Ploué, "l’arrivée d’Alejandro est une chance pour Alfa Romeo et pour Stellantis. Ce Latin, passionné d’automobile, a réalisé un formidable travail chez Seat. Les équipes design Stellantis et moi avons hâte de travailler avec lui."

Le patron d'Afla Romeo, le français Jean-Philippe Imparato, s'est dit "heureux de pouvoir relever les défis qui attendent Alfa Romeo avec un directeur du design comme Alejandro Mesonero-Romanos. Une collaboration étroite sera l’une des principales raisons de nos succès futurs."