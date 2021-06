Le concept Dugardin Mobility est appelé à se multiplier pour s'adosser aux concessions et créer une offre globale.

Le groupe Dugardin tient son centre de mobilité électrique

Le groupe Dugardin investit dans la mobilité électrique. Le 15 juin 2021, le distributeur nordiste a inauguré un centre baptisé Dugardin Mobility, à Villeneuve D'Ascq. Il commercialisera des deux-roues et des véhicules sans permis fonctionnant tous sur batterie.

Lille se prépare à devenir une métropole ZFE-m. En conséquence de quoi, les acteurs locaux de mobilité adaptent leur offre aux futures conditions de circulation. C'est tout du moins dans cette perspective que le groupe Dugardin a inauguré, le 15 juin 2021, à Villeneuve D'Ascq, le concept Dugardin Mobility, un point de conseil et de vente entièrement consacré aux véhicules électriques en tout genre.

"Il y a un réel besoin et les consommateurs sont en pleine réflexion sur les moyens de mobilité qu'ils vont devoir adopter dans les temps à venir", observe Philippe Dugardin, le président du groupe. Il a donc fait le choix de référencer une liste de constructeurs pour couvrir un spectre très large de solutions. Trottinettes, vélos, scooters ou encore skateboards feront parties des produits exposés aux visiteurs qui profiteront de conseils et d'éclairages sur les évolutions de la législation. Les voitures gardent une place avec des modèles sans permis. "Nous écoulons 200 à 250 unités par an de ces véhicules jusqu'à présent 100 % diesel. Il est donc logique de franchir le pas", soutient l'investisseur.

Dans tous les cas, Dugardin Mobility propose des produits proches du haut de gamme. Il s'agit pour le concessionnaire de se démarquer des magasins citadins spécialisés dans le 2 roues et de s'aligner avec l'image de ses marques automobiles. Parfois, les technologies s'avèrent similaires, comme ce vélo et ce scooter alimentés par un moteur électrique Bosch. Les objectifs ne sont pas immédiatement commerciaux même si Philippe Dugardin supervise une campagne de recrutement de vendeurs. "Nous voulons avant tout mesurer l'intérêt des consommateurs traditionnels pour ces nouvelles solutions", explique-t-il.

Du commerce traditionnel, il conserve un partenaire de poids. En effet, le groupe Dugardin traite avec Viaxel (Crédit Agricole Consumer Finance) pour concevoir des formules locatives inspirées de la LOA pour offrir des alternatives à l'achat. Autrement, cette gamme de véhicules électriques pourra servir de relai, sous forme de location courte durée ou véhicule de courtoisie accolé aux ateliers. Raison pour laquelle, Philippe Dugardin planche sur un déploiement de Dugardin Mobility aux abords de ses concessions ou à l'état de "corner" dans les show-rooms. A noter que, comme un symbole, ce premier centre a ouvert en lieu et place de la concession Mitsubishi aménagée en mars 2020 quelques mois avant que la marque entre en phase d'incertitude quant à son avenir européen.