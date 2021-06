Relookée en 2020, la gamme Total Quartz constituera le pilier des nouveaux accords entre les groupes Stellantis et TotalEnergies.

TotalEnergies renforce ses partenariats avec Stellantis

TotalEnergies renouvelle son partenariat mondial avec les marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles, et l’étend à Opel et Vauxhall. Les huiles sont naturellement au cœur de ce partenariat mais aussi l’électromobilité avec les bornes de recharge.

TotalEnergies et Stellantis viennent d’annoncer le renouvellement, pour les cinq prochaines années, de leur partenariat portant sur les marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles. Les deux groupes ouvrent également un nouveau chapitre avec son élargissement à Opel et Vauxhall. D’une portée mondiale, ces accords de coopération couvrent désormais cinq domaines fondamentaux.

En premier lieu, figure logiquement le secteur de la recherche et du développement, avec des objectifs communs en matière de développement durable et d’innovation, notamment dans les nouvelles mobilités, les carburants bas carbone ou biosourcés, les lubrifiants et fluides optimisés pour les nouvelles motorisations électrifiées ainsi que leurs composants, dont les batteries.

Les premiers pleins au coeur du nouvel accord

Ensuite, figure tout aussi logiquement le secteur des lubrifiants de première monte, avec la fourniture par TotalEnergies de lubrifiants visant à remplir les carters des véhicules produits dans les usines des cinq marques concernées du groupe Stellantis à travers le monde. Suite toujours logique, et il s’agit là du troisième point, la recommandation exclusive des lubrifiants Total Quartz dans les réseaux après-vente et entretien des marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel et Vauxhall.

Le quatrième point passe par la compétition, avec une coopération technique et sportive qui s’articulera exclusivement autour des différents programmes électriques et hybrides lancés par les marques. Dans ce registre figure en premier lieu le retour de Peugeot aux 24 Heures du Mans et en FIA World Endurance Championship (WEC) en catégorie Hypercar pour prototypes hybrides. Il y aura aussi le support technique de l’équipe DS-Techeetah, tenante du titre en championnat du monde ABB FIA de Formule E (avec le développement de la gamme Quartz EV Fluid), ainsi qu’un nouveau partenariat avec Opel Motorsport qui lance l’Opel Corsa-e Rally Cup, la première coupe du monde de rallye électrique.

Enfin, le cinquième point passe par la mobilité et la recharge électrique, un nouveau volet de ce partenariat. Free2Move, la marque de mobilité de Stellantis, utilisera, pour son activité d’autopartage à Paris, le réseau de bornes de recharge opéré par TotalEnergies. D’autres propositions liées à la mobilité électrique sont également en cours d’étude.