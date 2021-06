Philippe Dugardin reprend la présidence du groupement Jaguar-Land Rover

A la suite du désengagement d'Arnaud Duffort, qui a revendu l'essentiel de ses affaires Jaguar et Land Rover, Philippe Dugardin a été placé à la tête du groupement des concessionnaires. Sa prise de fonction sera effective en juillet 2021.

Le groupement des concessionnaires Jaguar et Land Rover va changer de présidence. A compter du 1er juillet 2021, la fonction sera occupée par Philippe Dugardin. Le distributeur nordiste assurait jusqu'à présent le rôle de vice-président. Sa nomination a été approuvée par l'ensemble des membres du réseau tricolore des marques britanniques.

Il prend la succession d'Arnaud Duffort, le concessionnaire qui, ayant pris la décision de revendre la majeure partie de ses activités au groupe BPM en mai 2021, a légitiment fait le choix de se retirer un an avant la fin de son mandat. Les prochaines élections sont donc maintenues en 2022.

En 2020, le groupe Dugardin a commercialisé 123 Land Rover et 47 Jaguar, selon les chiffres communiqués par l'entreprise. La même année, les marques ont respectivement cumulé 5 456 et 1 309 immatriculations de véhicules neufs en France, soit des chiffres en repli de 30,7 % et 63,2 %, par rapport à 2019 d'après AAA Data. Les choses vont mieux depuis le début de l'année 2021 avec, à fin mai, 2 606 immatriculmations pour Land Rover (+71,7 %) et 812 unités pour Jaguar (+57,7 %).