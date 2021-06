Fonte du nombre d'annonces d'occasion en Europe

D'après le relevé statistique de la plateforme Le Parking, le volume d'annonces de véhicules d'occasion dans les 5 pays majeurs d'Europe de l'Ouest s'est contracté de 5,9 % entre les mois de mai et juin 2021. Ce qui a fait repartir les tarifs à la hausse.

Les sites de petites annonces se font le reflet de la pénurie de véhicules d'occasion en Europe de l'Ouest. De source Le Parking, le nombre d'offres publiées en ligne s'est replié de 5,9 % au cours du dernier mois écoulé. Au 15 juin 2021, 3 738 424 VO s'exposaient en ligne au cumul des sites français, allemands, italiens, espagnols et belges. Isolés, les VP d'occasion représentaient 3 537 389 unités (-5,8 %) et les VUL 201 035 unités (-7 %).

Aucun pays n'échappe au phénomène. L'Allemagne est le plus touché avec une baisse de l'offre de l'ordre de 7,6 % à 1,497 million d'annonces visibles, dont 1,425 de VP (-7,5 %) et 71 515 VUL (-9,1). En France, les infomédiaires comptent 5,1 % d'annonces en moins par rapport au relevé du mois de mai (1,026 million d'unités). Les VP se sont contractés de 5 %, à 960 675 offres et les VUL de 7,3 % à 65 638 offres.

Sur les autres marchés, les consommateurs italiens ont vu le nombre de publications se réduire de 3,1 %, à 535 671 unités, notamment sous l'influence de la perte de 3,2 % des VP, à quelque 517 000 offres. Plus significatives encore sont les baisses enregistrées en Espagne (-5 %, à 528 736 annonces) et en Belgique (-6,3 %, à 150 611 unités).

Inflation globale, la France se modère

Tous pays et touts canaux de revente confondus, il faut compter en moyenne 16 903 euros pour acquérir un véhicule d'occasion en Europe de l'Ouest. Un montant qui subit une inflation de 2,3 % par rapport au mois précédent. C'est dans cette proportion que les professionnels ont généralement augmenté leurs tarifs qui s'établit à 22 168 euros de moyenne. Un VO acheté auprès des particuliers se monnaie 11 637 euros en moyenne, soit 2,4 % plus cher qu'au 15 mai.

Dans le détail, la pression a été plus forte en Espagne. Là, les revendeurs professionnels ont affiché des tarifs supérieurs de 8 %, à 20 947 euros. Et ce n'est rien en comparaison des particuliers chez qui l'inflation est mesurée à 14,5 % (12 337 euros de moyenne). L'Italie a aussi appliqué une hausse généralisée des prix. Un VO se facture 19 730 euros en BtoC (+1 %) et 10 866 euros en CtoC (+0,8 %).

Ailleurs, les évolutions sont plus modérées, à commencer par la France où les VO des pros se stabilisent à 21 438 euros de moyenne, quand ceux des particuliers baissent de 1,4 % à 10 386 euros. Outre-Rhin, il faut compter 25 311 euros pour un VO BtoC (+4 %) alors que les particuliers ont révisé les tarifs à la baisse de 1,3 % à 11 415 euros. En Belgique, les pros revendent leur VO 23 414 euros (-1,1 %) et les particuliers 13 182 euros (+0,3 %).

Une rotation qui s'allonge

De quoi se compose l'offre produits d'un point de vue mix énergétique ? En plus grande partie de diesel. 1 753 553 annonces concernaient cette typologie de motorisation en juin, contre 1 558 886 VO essence, 123 100 hybrides et 56 157 électriques. Sans surprise, cette dernière catégorie est la seule à voir son volume d'annonces augmenter d'un mois sur l'autre (+4,4 %). Sur le marché français, toutes les énergies sont cependant en recul. Les VO diesel accusent 5,4 % de recul à 557 600 unités. Les VO essence (-4,6 %) et les hybrides (-4,3 %) les imitent dans des proportions légèrement moindres. Avec 16 061 offres en lignes, les électriques rendent également 1 % de volume.

Moins d'annonces, mais une rotation qui ralentit. Sur le canal des professionnels comme des particuliers, les annonces ont vu leur ancienneté moyenne s'allonger. Chez les premiers, elle est de 56,4 jours à travers les 5 pays contre 53,4 jours au précédent relevé. Chez les seconds, la moyenne européenne passe de 36 à 38,2 jours. La France illustre la tendance. Les VO BtoC passent de 60 à 64 jours en moyenne, soit le plus haut score du panel, et les CtoC de 24 à 25 jours. L'Italie dresse le même constat. Les VO de pros augmentent à 49 jours et ceux des particuliers à 50 jours, contre respectivement 46 et 47 jours auparavant. Les statistiques explosent en Espagne : les annonces restent en moyenne 63 jours pour celles des pros (+ 9 jours) et 57 jours pour celles des particuliers (+4 jours).