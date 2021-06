AchatVO.pro tient sa plateforme de commerce en ligne

Après six ans d'activité sur le marché des transactions BtoB de véhicules d'occasion, les équipes d'AchatVO.pro disposent désormais d'une plateforme digitale pour réaliser des ventes en ligne. Un outil destiné à retrouver les cadences d'avant-crise.

Une modernisation qui s'avérait désormais nécessaire. Depuis le mois de juin 2021, le spécialiste de la vente de véhicules d'occasion à professionnel, AchatVO.pro peut s'appuyer sur une toute nouvelle interface web pour commercialiser ses produits. Celle-ci vient en complément de la méthode utilisée au cours des six années d'expérience sur le marché qui consistait à travailler en direct par téléphone et partage de liste.

"Nous n'avions pas la nécessité de disposer d'un site jusqu'à ce que la crise porte atteinte à nos rythmes de vente BtoB, explique Benjamin Mathé, l'un des quatre coactionnaires de l'entreprise qui comprend par ailleurs les agences Jacheteuneauto, consacrées aux clients particuliers. Nous allons pouvoir exposer nos produits à un plus grand nombre de marchands et surtout le site va permettre d'étendre virtuellement les horaires de travail". En 2020 AchatVO.pro a constaté une véritable chute et souhaite retrouver le rythme de 120 à 150 sorties de stock par mois. "Il s'agit d'accélérer la rotation pour regagner en rentabilité et développer l'entreprise", commente le dirigeant.

Ouvrir des agences BtoC pour s'étendre vers l'est

La plateforme web a été proposée et conçue par Weeflow, l'éditeur de SpiderVO l'interface de gestion commerciales. A raison de deux rafraichissements par jour, le stock de 250 à 300 véhicules particuliers et utilitaires légers exposés aux internautes se veut le plus fidèle à la réalité. Fonctionnant comme une vitrine, les revendeurs pourront présenter les VO à l'acheteur final sans dévoiler le prix facturé par le fournisseur. Les réservations en ligne ont été rendues possibles et sous peu SpiderVO autorisera les vues à 360° pour plus d'immersion.

En ce qui concerne Jacheteuneauto, la structure BtoC se compose de trois agences situées à Brive (19), Saint-Gilles près de Rennes (35) et Verfeil en banlieue toulousaine (31). "Une disposition qui nous permet de couvrir par rayonnement l'intégralité de la façade ouest de la France", souligne Benjamin Mathé. En 2020, cette frange de l'entreprise a réussi a augmenté ses volumes pour atteindre 1 300 immatriculations. L'ambition reste d'ouvrir de nouvelles affaires. Reste à définir le modèle économique. Il importe aux quatre associés de préserver cet ADN qui place le digital au second plan derrière les relations humaines.