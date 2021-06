Trustoo fait son entrée dans l'univers d'AutoScout24

La stratégie de Trustoo qui consiste à signer des contrats avec les sites d'infomédiaires écrit un nouveau chapitre. Le spécialiste de l'inspection de véhicules d'occasion en amont de la transaction a été validé par la plateforme d'AutoScout24.

Les relations entre Trustoo et les sites de diffusion de petites annonces gagnent encore en force. Mercredi 23 juin 2021, la société spécialisée dans les inspections de véhicules d'occasion pour le compte de particuliers en amont de la transaction a confirmé la signature d'un accord-cadre avec AutoScout24 pour proposer ses services sur la plateforme du géant européen.

Le schéma reprend les codes mis en place avec ParuVendu, depuis le premier trimestre 2021, à savoir que l'offre de prestation d'inspection de VO est directement visible dans l'annonce. Les internautes intéressés sont alors transférés vers une page coéditée par AutoScout24 et Trustoo pour avancer dans le parcours de consommation et concrétiser leur demande. A ce jour, seuls les internautes dont le navigateur web est configuré en français y ont accès. La prestation peut en revanche être délivrée dans tous les pays couverts par Trustoo, dont l'Allemagne, la Belgique ou encore les Pays-Bas entre autres.

"AutoScout24 suit l’évolution de la digitalisation des activités de ventes automobiles où la transaction se fera de plus en plus sans contact direct. Dans ce cadre, Trustoo apporte une valeur ajoutée incontestable pour faciliter ce type de transactions", s'est félicité de cet accord Vincent Hancart, directeur général d'AutoScout24 France. Avec plus de 2 millions d'offres automobiles et plus de 10 millions de visiteurs uniques par mois, AutoScout24 revendique le statut de première plateforme de mise en relation entre vendeurs et acheteurs automobiles en Europe.

Enjeux de distance et de barrière de la langue

Des prospects qui pourraient trouver un intérêt tout particulier à en croire Maxence Ghintran, directeur général de Trustoo. "Les clients d'AutoScout24 sont des connaisseurs, ils cherchent des véhicules plus spécifiques que sur les autres plateformes. Leur rayon de recherche d'un VO dépasse ainsi souvent la barre des 1 000 km. Nous allons donc répondre à des enjeux d'exigence de qualité des véhicules, de distance à couvrir pour s'en assurer et de barrière de la langue pour disposer de toutes les informations", entrevoit-il le bénéfice des utilisateurs.

Il s'attend à ce que les leads soient moindres que sur ParuVendu, mais avec des taux de conversion supérieurs considérant les niveaux de maturité. Le directeur général de Trustoo observe cependant que depuis le mois de mai, la situation tend à s'améliorer chez ParuVendu. Les 300 demandes mensuelles en moyenne aboutissaient à "beaucoup de déchets". "Désormais les taux de conversion s'améliorent nettement maintenant que les consommateurs ont compris l'intérêt du service et ont pris confiance, explique Maxence Ghintran. Nous sommes prêts à doubler les rythmes de leads".

Au cours du premier semestre 2021, les inspecteurs missionnés par Trustoo ont réalisé quelque 2 000 prestations pour le compte de particuliers, générant 350 000 euros de chiffre d'affaires pour la start-up qui, en avril dernier, annonçait une levée de fonds de 900 000 euros. En comparaison, en 2020, la plateforme réalisait un CA cumulé de 200 000 euros. "Une croissance qui n'a pas entamé le niveau de satisfaction client", retient pour sa part Maxence Ghintran.