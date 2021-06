MotorK désigne son directeur financier monde

Le groupe italien qui édite une plateforme digitale de marketing et de vente automobile a nommé Andrea Servo au poste de directeur financier. Son périmètre couvre tous les marchés et sa prise de fonction est immédiate.

MotorK tient son directeur financier. Le 15 juin 2021, le groupe italien a officialisé la nomination avec effet immédiat d'Andrea Servo au poste de directeur financier Monde. Il va donc superviser l'ensemble des bilans économiques issus des activités de l'éditeurs de plateformes marketing et commerciales automobile.

"Andrea est un responsable financier très apprécié, qui apporte une expérience approfondie des sociétés publiques, et nous sommes ravis de l'accueillir chez MotorK", a réagi par voie de communiqué Marco Marlia, PDG de MotorK. "Il a fait ses preuves en matière de croissance des entreprises par le biais de stratégies internes et externes, en supervisant des acquisitions et consolidations réussies dans ses postes précédents, ainsi qu'en constituant d'excellentes équipes au sein de sociétés privées ainsi que cotées en bourse. L'expertise d'Andrea sera inestimable pour MotorK alors que nous nous préparons pour notre prochaine phase de croissance."

Dans sa précédente mission, Andrea Servo a occupé le poste de directeur financier de DentalPro, le principal fournisseur de services dentaires en Italie et société du portefeuille de BC Partners. A ce titre, il a supervisé plusieurs opérations financières, notamment l'acquisition récente des activités italiennes de Vitaldent. Entre 2013 et 2016, ce titulaire d'une Licence en économie et commerce de l'Université de Turin a été directeur financier de la société cotée en bourse Seat Pagine Gialle, leader de la publicité numérique, jusqu'à sa fusion avec Italiaonline.