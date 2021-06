Le concept EQT de Mercedes-Benz de passage à Paris

Pour sa première sortie hors d’Allemagne, le concept EQT a atterri à Paris. La maquette qui préfigure le futur Classe T électrique est exposée au Fluctuart, sur les quais de Seine, les 23 et 24 juin 2021.

Mercedes-Benz proposera pour la première fois de son histoire un ludospace 100 % électrique en 2022 et tient à le faire savoir. Le concept EQT dévoilé début mai par la marque à l’étoile, qui préfigure cette future proposition, a ainsi pris ses quartiers pour deux jours à Paris, les 23 et 24 juin, dans le cadre très branché du Fluctuart, un centre d’art flottant installé sur les quais de Seine. Une première sortie publique hors d’Allemagne destinée à lui procurer un tant soit peu de notoriété.

Rappelons que l’EQT sera la déclinaison électrique du futur Classe T dont la commercialisation est prévue dans le courant du premier semestre 2022. Il devancera de quelques mois sa version zéro émission, prévue de son côté avant la fin de la même année. Mercedes-Benz sera alors le seul constructeur premium à disposer d’une gamme ludospace aussi étoffée. Une offre qui viendra en complément du Classe V, lui aussi proposé en version électrique avec l’EQV.

"Nous développons actuellement notre portefeuille dans le segment des ludospaces avec la prochaine Classe T. Elle séduira les familles et tous les clients particuliers qui, quel que soit leur âge, apprécient les activités de loisir et ont besoin de beaucoup d'espace et d'une polyvalence maximale sans renoncer au style et au confort. La Classe T leur offrira une introduction attrayante au monde Mercedes-Benz. Par ailleurs, comme le montre le Concept EQT, nous développons systématiquement notre position de leader de la mobilité électrique et proposerons aussi une version 100% électrique sur ce segment dans le futur", explique Marcus Breitschwerdt, le directeur mondial de Mercedes-Benz Vans.

Avant cela, la marque à l’étoile lèvera le voile, courant août, sur la nouvelle génération du Citan, la déclinaison utilitaire reposant sur la même plateforme. Il bénéficiera lui aussi, peu après sa commercialisation au second semestre, d’une version 100 % électrique. Pour l’anecdote, il ne sera pas doté de l’ouverture "Sésame ouvre-toi" qui équipe son acolyte industriel, le Renault Kangoo.

Le Citan, comme le Classe T, sont en effet des produits codéveloppés avec la marque française, laquelle a récemment dévoilé la nouvelle génération du Kangoo, à la fois en version utilitaire et en ludospace. Autant de propositions dont la production a été confiée à l’usine de Maubeuge (59).