Alphabet se dote d’une cellule de consulting

Le loueur longue durée Alphabet passe un cap dans l’accompagnement de ses clients en mettant sur pied une équipe d’une vingtaine de consultants. Trois niveaux d’interventions sont au programme.

L’environnement toujours plus complexe dans lequel évoluent les gestionnaires de flotte incite Alphabet à passer la vitesse supérieure dans l’accompagnement et la dimension conseil. Le loueur longue durée annonce la création d’une cellule de consulting dans le but de mieux aiguiller "les entreprises dans la conduite du changement autour de leurs grands enjeux de mobilité d’aujourd’hui et de demain".

Cette nouvelle cellule sera composée d’une vingtaine de consultants répartis en deux équipes. Trois niveaux d’intervention ont été identifiés par la filiale du groupe BMW. Après un premier rendez-vous de découverte des problématiques de l’entreprise, cette dernière peut accéder à un conseil ponctuel sur une thématique retenue, via l’offre Start. Pour un accompagnement plus soutenu, le client peut bénéficier d’un audit de sa flotte, de recommandations et de la mise en œuvre de la solution via l’offre Start & Go. Enfin, l’offre Excellency réunit l’ensemble des experts et des parties prenantes au sein du Lab d’Alphabet pour des workshops autour des grands enjeux de mobilité auxquels l’entreprise est confrontée sur le long terme.

"Nos clients ayant souscrit une prestation proposée par la Cellule Consulting sont invités à évaluer la qualité de notre accompagnement via une enquête de satisfaction, précise Stéphane Crasnier, le PDG d’Alphabet France. Les résultats obtenus nous permettront d’optimiser nos offres et les réponses que nous apportons, dans une démarche de qualité et d’amélioration continue. Ils serviront également à challenger nos experts : leurs résultats individuels annuels seront directement impactés par les notes attribuées par les clients".

Pour l’heure, l’offre de consulting répond aux enjeux liés au verdissement des parcs et aux véhicules utilitaires légers mais Alphabet assure qu’elle est amenée à évoluer et à s’étoffer pour proposer un panel complet d’expertises.