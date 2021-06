BestDrive s’érige en acteur global de la gestion de flotte

Le réseau d’entretien et de pneumatiques BestDrive sort de son périmètre d’intervention traditionnel pour s’attaquer au marché de la gestion de flotte d’utilitaires légers et de poids lourds en proposant du fleet management et de la location longue durée. L’offre BestDrive Fleet Solutions est sans équivalent.

BestDrive se lance dans le business de la gestion de flotte. L’enseigne du groupe Continental, qui revendique 60 000 clients professionnels, a décidé d’étendre son domaine d’intervention, bien au-delà de ses spécialités que sont l’entretien des véhicules et les pneumatiques, en s’ouvrant au marché du fleet management et de la location longue durée de véhicules utilitaires légers, industriels et spéciaux – les voitures particulières ne sont pas concernées. Une initiative inédite pour ce réseau qui va ainsi se frotter à des acteurs historiques de la LLD comme Fraikin et Petit Forestier, ou à un spécialiste de l’externalisation comme Fatec.

Mais la principale différence, et ce qui fait la spécificité de cette initiative, est qu’elle s’appuie, pour l’entretien des véhicules, sur le réseau BestDrive, composé de 200 centres en France, lequel reçoit le renfort des 220 centres Eurotyre, une enseigne également détenue par le groupe Continental, et du réseau Feu Vert, un allié de longue date par le biais de l’association Fleet Partner. L’ensemble constitue un maillage de 770 points de service en France, à quoi viennent s’ajouter 500 véhicules d’intervention et plus de 10 000 partenaires et experts pour couvrir l’ensemble des besoins liés à l’entretien et à la sinistralité, par exemple dans les domaines de la carrosserie ou du vitrage.

Deux niveaux d'offre

"BestDrive Fleet Solutions est une offre de leasing opérationnel et de gestion de flotte qui nous permet d’accompagner nos clients qui veulent tout externaliser et de répondre à ceux qui veulent garder la propriété de leurs véhicules tout en simplifiant le reste", explique Laurent Proust, le président de BestDrive France. Sur la partie fleet management, qui implique que les clients gardent la main sur le mode de financement, BestDrive conditionne la prise en charge de la gestion de la flotte à un audit préalable, seuls les véhicules de moins de 5 ans étant éligibles à ses services. La location longue durée assurée par ses soins a, on peut le supposer, sa préférence dans la mesure où l’enseigne garde la main sur l’ensemble du parc tout en étant l’interlocutrice unique des clients tout au long de la vie des véhicules.

L’offre BestDrive Fleet Solutions repose sur une double offre, Silver et Gold. La première est plutôt destinée aux entreprises gardant la propriété des véhicules. Celles-ci ont dans ce cas accès à une facturation forfaitisée de la gestion technique. La seconde, davantage calibrée pour les clients en LLD, vient ajouter la mensualisation all inclusive (entretien préventif, curatif et règlementaire, pneumatiques et services associés), la conception de véhicules carrossés sur mesure, l’accompagnement et le conseil sur le choix des motorisations, ou encore la facturation intégrant d’une part le loyer financier et d’autre part l’ensemble des prestations.

Ces deux offres peuvent être complétées par quantités d’options comme la télématique, l’extension de la garantie constructeur ou la gestion administrative complète (cartes carburant, péages, amendes, relations avec les assureurs en cas de sinistre…). Les entreprises peuvent ainsi aller jusqu’à externaliser 100 % des sujets liés à la flotte. A noter que BestDrive s’appuie dans cette nouvelle aventure sur des outils digitaux développés en interne, à savoir FleetFox pour la gestion des flottes de véhicules industriels (audit, préconisation, réalisation des travaux, gestion des dépannages...) et Digital Branch pour la gestion des véhicules légers gérés en atelier (tour du véhicule, contrôle des points de sécurité, diagnostic...).