Gefco mis en vente par Stellantis et la société russe RZhD

Le groupe logistique cherche un repreneur depuis que ses actionnaires, Stellantis et la société ferroviaire russe RZhD, ont décidé de sortir du capital. Gefco pourrait être valorisé à 2 milliards d'euros.

Gefco va changer de main. En effet, le groupe de transport et de logistique automobile a été mis en vente par ses actionnaires, la compagnie ferroviaire russe Russian Railways (RZhD) et le constructeur automobile Stellantis, selon une information de l'agence Reuters révélée le 23 juin 2021. Selon les premières estimations, Gefco pourrait être valorisé 2 milliards d'euros.

RZhD et Stellantis qui détiennent respectivement 75 % et 25 % des parts de Gefco (depuis que PSA a revendu 75 % du capital en 2012 pour la somme de 800 millions d'euros) ont mandaté les banques JP Morgan et Rothschild & Co pour conduire l'opération. Les deux entreprises ont refusé de commenter ces informations.

En raison de la crise sanitaire et des restrictions de déplacement à l'échelle européenne en 2020, le chiffre d'affaires de Gefco a plongé de 20 %, à 3,8 milliards d'euros. Le résultat opérationnel du groupe s'est alors élevé à 140 millions d'euros en déclin de 32 %.

A ce jour, Gefco emploie plus de 11 00 personnes dans 47 pays et devrait réaliser 4,4 milliards d'euros de CA cette année. Rappelons que faute de manifestation d'intérêt de la part des investisseurs, le groupe avait dû renoncer à son projet d'introduction en Bourse, lancé en 2019.