EVBox devient membre de l'organisation internationale Transport Decarbonisation Alliance

Le fournisseur de solutions de recharge, EVBox, a pris le parti de rejoindre la Transport Decarbonisation Alliance. Un groupe international qui unifie les sphères publiques et privées multisectorielles autour des enjeux de réduction de CO2.

EVBox rejoint le cercle. Le fournisseur de solutions de recharge pour véhicules électriques a annoncé, jeudi 24 juin 2021, avoir validé son entrée dans la Transport Decarbonisation Alliance, une organisation qui facilite le dialogue entre les pouvoirs publics et les entreprises privées de tout secteur en vue de réduire les impacts environnementaux de la mobilité.

"Pour EVBox Group, rejoindre la Transport Decarbonisation Alliance est un grand pas vers la promotion des infrastructures en tant que pilier des plans mondiaux de décarbonisation des transports, a commenté Koen Noyens, le directeur des affaires politiques en matière de mobilité électrique d'EVBox Group. La réalisation d'un transport routier durable dépendra du rassemblement des pays, des villes et des entreprises sur le plan international pour s'attaquer aux obstacles communs et définir des objectifs de politiques ambitieuses en matière d'infrastructures de recharge", complète celui qui intervient auprès des instances européennes.

Lire aussi : Onze nouveaux chargeurs rapides sur les aires d’autoroute BP

Une adhésion accueillie avec enthousiasme par Stientje van Veldhoven, ministre néerlandais de l'Environnement et président de la Transport Decarbonisation Alliance qui a jugé cet acte comme "une étape importante". EVBox doit apporter sa connaissance des défis de l'infrastructure pour nourrir le débat et conduire la stratégie de transition la plus efficiente possible en Europe. A l'inverse, comme tous les investisseurs, le fournisseur de bornes de recharge gagnera en visibilité sur les feuilles de route pour orienter sa stratégie de déploiement.

Née pour réunir les "3C"

Fondée en 2018, la Transport Decarbonisation Alliance est une collaboration internationale unique visant à accélérer la transformation mondiale vers une mobilité à zéro émission nette avant 2050. La contribution essentielle de la Transport Decarbonisation Alliance consiste à encourager la coopération entre les pays, villes, régions et entreprises vers un transport sans carbone, en accélérant son action par la synergie.

L'une des principales missions de la Transport Decarbonisation Alliance consiste à faciliter la coopération entre les secteurs en soutenant des activités et des plateformes où les représentants des pays, villes, régions et entreprises pionniers peuvent entrer en contact, comprendre les défis et opportunités de chacun et développer des synergies pour accélérer leur action et leur ambition. Dans le cadre de cette alliance, les "3C" (pour Countries, Cities and Compagnies, soit les pays, les villes et les entreprises) travaillent les uns avec les autres et avec un écosystème de partenaires pour créer des voies pour décarboniser les transports aussi rapidement que possible.