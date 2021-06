Equip Auto On Tour bien lancé

Si la version itinérante de la biennale de l'après-vente tricolore n'entamera son tour de France que le 25 septembre 2021, celle-ci s'annonce d'ores et déjà comme un succès. 100 exposants et un millier de visiteurs devraient prendre part aux 6 étapes.

A trois mois de son lancement, Equip Auto On Tour suscite un réel engouement. Président du salon tricolore, Philippe Baudin s'est livré ce jeudi 24 juin à un nouveau point d'étape. Ce qu'il définit lui-même tel "le parfait trait d'union entre les éditions 2019 et 2022" rencontre "déjà un vif succès" avec 100 exposants et 1000 visiteurs attendus lors de chaque étape, 70 % de la surface d'exposition commercialisée à date et 80 % des participants engagés sur 4 à 6 dates.

Une liste d'exposants qualitatives

Ce tour de France débutera le 25 septembre à Avignon puis se poursuivra à Nantes (2 octobre), Lille (9 octobre), Toulouse (16 octobre) et Lyon (23 octobre) avant que Mulhouse conclue ce beau périple le 30 octobre. "On ne sera pas sur un évènement qui ressemble à Equip Auto dans la configuration qu'on connait, ceci étant dit, on aura un salon très qualitatif", ajoute Philippe Baudin, désormais épaulé par Hervé Gros, nouveau directeur opérationnel du salon en remplacement de Mario Fiems, qui passe donc la main après avoir beaucoup donné pour Equip Auto.

Alors que toutes les organisations professionnelles (CNPA, Feda, Fiev, FFC, FNA, SPP, association Eco Entretien, SIA) ont accepté de soutenir la manifestation, des équipementiers de premier plan (Bosch, Clas, Delphi, Bilstein, Hella, NGK, Texa…) ont également confirmé leur présence. Les réseaux ont eux-aussi été sensibles à l'alternative On Tour. Alliance Automotive y prendra part avec toutes ses entités. Distrigo, Van Heck et Centaure y seront également. Nexus embarquera sous sa bannière ses représentants que sont ID Rechange, Aniel, Exadis, Apprau, Mannes Pièces et Alternative Autoparts. Seul Autodistribution manque à l'appel tandis que les discussions se poursuivent.

Une participation accessible

Pour séduire toutes ces entreprises, On Tour a travaillé son offre. "Il fallait que notre dispositif soit, économiquement, complètement en phase avec le contexte actuel", ajoute le président. Comprendre : simple à déployer et économique. De ce point de vue, l'évènement joue la carte de la quasi-uniformité avec des stands de 2 ou 4 m2, facturés entre 2 500 et 3 500 euros. Pour ceux dont le métier ou la spécialité demande nécessairement davantage de place (PPG ou Provac, par exemple), un espace extérieur sera également aménagé. Sur le plan de l'animation, 3 ateliers de 25 minutes animés par le journaliste Emmanuel Taillardat seront organisés à chaque étape.

Aujourd'hui, tout semble réuni pour que cette première édition d'On Tour soit un succès. A tel point que la question d'une pérennisation du concept à plus long terme n'est même pas taboue. "Est-ce que cet évènement pourra être renouvelé à l'avenir ? interroge Philippe Baudin. C'est possible et c'est même très probable". L'ambition est plus que jamais de proposer une alternative à Equip Auto mais aussi de se servir de ce concept comme levier de croissance pour la version traditionnelle qui se tiendra du 18 au 22 octobre 2022.