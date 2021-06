Cédric Rabot exhorte les agents à prendre la voie des solutions de mobilité

Président-fondateur du groupe Rabot, opérateur multimarque francilien qui détient notamment des agences Renault, Peugeot et Citroën, Cédric Rabot prépare le futur de sa profession. Selon lui, cela passera par un développement des activités liées à la mobilité plus qu'à l'entretien.

Le vent est en train de tourner pour les agents automobiles et certains se prépare à placer le bateau dans le bon sens. En Ile-de-France, c'est notamment le cas de Cédric Rabot, cofondateur et président du groupe familial, qui détient 10 points de vente dont des agences Renault et Citroën dans les Yvelines. "Les agents doivent devenir les voisins utiles spécialisés dans les solutions de mobilité", a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé au Journal de l'Automobile, jeudi 24 juin 2021. Une transformation nécessaire en réaction aux mutations du secteur.

Bien évidemment, l'opérateur multimarque pointe l'électrification du parc roulant qui conduira inexorablement à la baisse d'activité dans les ateliers. Mais également les relations plus distantes avec les concessionnaires de rattachement qui "par manque de structure managériale ont moins de temps et moins de compétence pour accompagner commercialement les agents", souligne Cédric Rabot, dénonçant une disparition progressive de la notion de commerce de proximité. Une situation que la politique des constructeurs, à l'instar du projet de Stellantis de refondre son réseau européen, pourrait amplifier.

Priorité aux véhicules d'occasion

Le groupe Rabot travaille sur ces sujets. Outre ses agences Renault, Peugeot et Citroën, il a opté pour une stratégie de prise de panneaux de marque au titre de concessionnaire. Hyundai, Mazda et Mitsubishi comptent aussi dans le portefeuille. "Il importe de diversifier les activités par point de vente pour soutenir la rentabilité, partage-t-il son opinion. Je ne prétends pas connaître la taille critique à atteindre, mais un lieu de commerce automobile ne peut plus être monomarque". Des opportunités de développement se présentent actuellement à lui et, sous peu, le groupe pourrait faire des annonces.

Pour compenser la chute annoncée de l'après-vente, la priorité est donnée au marché de l'occasion. En début d'exercice fiscal 2021, le groupe francilien a sorti les muscles. Il a provisionné 2 millions d'euros supplémentaires au budget pour réaliser des achats extérieurs en plus grand volume et alimenter ainsi les parcs de ses 10 agences et concessions. Aucun acheteur professionnel n'a été nommé, les équipes gèrent par elles-mêmes avec l'appui des cadres. En provenance de l'étranger, des maisons d'enchères, des loueurs ou des centrales d'achat, les camions de transport défilent et nourrissent la machine avec des véhicules commercialisés sous les labels des constructeurs. Le groupe ambitionne de multiplier par deux la marge du VO dès cette année.

Combiné les électriques avec de la location Ucar

En bon "voisin utile" Cédric Rabot mise sur la location courte durée. Depuis quatre ans et les accords de Hyundai et Ucar, il s'attache à entretenir un flux de clients. Si Hyundai a mis fin à son service Rent en début d'année 2021, le groupe Rabot ne s'est pas détourné de Ucar. Au contraire, il accélère. "Nous sommes convaincus de la rentabilité de la LCD en concession et en agence", dit-il. Avec sa filiale MobyLease, entité spécialisée dans la location moyenne et longue à destination des TPE-PME, il définit le cadre contractuel pour officialiser une offre à mettre dans le jeu des commerciaux. Le groupe Rabot proposera aux clients de souscrire à une solution amenant des avantages pour la location d'un véhicule thermique à l'achat d'un véhicule électrique pour les longs déplacements.

Qu'en sera-t-il cependant des compagnons de l'atelier ? Cédric Rabot renvoie le constructeur à ses responsabilités : "Notre enjeu est de trouver du personnel, des carrossiers et des mécaniciens, mais le constructeur se doit de proposer des formations adaptées aux futurs défis, simples et accessibles sur le plan tarifaire".