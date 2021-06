Régionales 2021 : l'automobile mise sur le banc dans le programme des candidats

Dans le cadre des élections régionales, le CNPA a analysé le volet mobilité du programme des candidats au second tour. L’organisation patronale déplore des propositions trop "classiques" et un manque de responsabilité vis-à-vis de la LOM.

Dans deux jours, les Français découvriront qui sera leur président de région. À cette occasion, le CNPA a analysé le programme des candidats au second tour des élections qui auront lieu ce dimanche 27 juin 2021. Le syndicat patronal reproche aux prétendants, de ne pas réellement saisir la pleine responsabilité des régions en matière de mobilités, en particulier depuis la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) de 2019.

"L’approche des candidats concernant les politiques de transports reste somme toute assez classique, avec une priorité donnée aux infrastructures et aux transports collectifs", précise le CNPA dans son communiqué. Il conclut, suite à l’analyse des programmes, que les candidats "ne prennent pas ou peu, la mesure des enjeux à traiter au niveau de la filière automobile dans les dix prochaines années". Un bilan alarmant lorsque l’on regarde le calendrier des échéances pour l’instauration de Zones à faibles émission (ZFE) dans les métropoles d’ici 2030.

Un manque d’ambition pour l’électrique

L’organisation patronale juge "regrettable" l’absence de plan de déploiement de bornes de recharge ambitieux. Pourtant, dans une enquête Harris interactive réalisée en mai pour le CNPA sur les Français et la mobilité en région, 62 % des sondés considèrent que la région devrait agir davantage sur le déploiement des bornes.

Par ailleurs, l’enquête montre que plus de la moitié des personnes interrogées estiment que "les régions doivent davantage développer les aides à l’achat de véhicules verts". Une preuve supplémentaire que les Français éprouvent un réel besoin d’accompagnement. "Les régions doivent, aux côtés de l’État, contribuer à soutenir le renouvellement du parc, alors même que les déploiements des ZFE s'accélèrent", met en exergue le CNPA.

Cinq points prioritaire à retenir des programmes

Dans son analyse, le CNPA retient cinq champs d’action prioritaire concernant la mobilité. Parmi elles, “la décarbonisation des transports terrestres” a le vent en poupe. Cependant, sur ce sujet, des disparités transparaissent, oscillant entre des objectifs chiffrés pour verdir les mobilités et des orientations générales comme le développement de la filière hydrogène. “Les mesures précises et chiffrées concernant l’automobile et la mobilité font plutôt figure d’exception dans les programmes, à l’exception de régions comme l’Ile-de-France ou les Hauts-de-France", souligne le CNPA.

Plusieurs candidats mettent en avant le déploiement de l’intermodalité ou encore l’accélération de l’usage du vélo, avec une des propositions concrètes pour encourager son utilisation. La mise en place d’aides au financement du permis de conduire ou encore l’élargissement et l’amélioration des transports en commun (en particulier ferroviaire) comptent aussi parmi la profession de foi des candidats.

Aiguiller la politique pour mieux rouler

Le syndicat patronal a mis à disposition des prétendants aux régionales, un Manuel des Mobilités. Ce dernier a pour objectif d'apporter des “propositions concrètes et opérationnelles” pour les futures élus régionaux sur l’automobile et en matière de mobilité. Une démarche, initiée par le CNPA en 2020 dans le cadre des élections municipales. Par ailleurs, le syndicat patronal annonce que des représentants iront à la rencontre des futurs élus régionaux, comme ils l’ont déjà fait auparavant, auprès des métropoles ayant mis en place des ZFE.

Quelle place pour la mobilité dans les programmes par région ?

En Île-de-France

Valérie Pécresse (DVD)- 1er tour : 35,94% des votes.

- Généralisation de l’aide de 1 300 € pour financer le permis de conduire des jeunes en insertion.

- 10 000 places de parking relais gratuites supplémentaires dans les gares.

- Une aide de 6 000 € pour l’achat d’un véhicule propre pour ceux qui travaillent dans la zone à faibles émissions (zone métropolitaine) ou pour la conversion d’une voiture thermique en voiture propre (rétrofit).

- Développement de la filière automobile électrique : installation de 17 000 bornes de recharges, création d’une filière du "rétrofit", ouverture d’usines de batteries.

- Poursuite de la prime régionale de 500 euros pour l’achat d’un vélo électrique.

- Soutien au "RER Vélo" : 680 km de pistes cyclables financés à 60% par la Région.

- Aide à la conversion électrique des vélos avec un chèque « retrofit ».

Julien Bayou (EELV) 1er tour : 12,95% des votes (+ 11,07% PS + 10,97% LFI)

- Aider les petites entreprises et les ménages qui n’en ont pas les moyens à acquérir des véhicules moins polluants.

- Déployer 1 700 km de pistes cyclables

Jordan Bardella (RN) - 1er tour : 13,12% des votes

La mobilité n'est pas évoquée dans son programme

Laurent Saint-Martin (LREM) - 1er tour : 11,76% des votes

- Financer l’achat de véhicules propres pour que les particuliers ne payent qu’1/3 du prix et 1/2 pour les professionnels.

- Objectif à 10 ans : 100 % de bus propres, électriques ou hydrogène bas carbone.

- Investir dans des installations écologiques et innovantes de diminution du bruit le long des infrastructures routières et ferroviaires.

- Mettre en oeuvre le RER Vélo en doublant la taille du réseau de pistes cyclables.

Hauts-de-France

Xavier Bertrand DVD) - 1er tour : 41,39% des votes

- Mise à disposition des intercommunalités rurales des voitures pour lever les freins à la mobilité (sur le modèle des « voitures à 1€ »).

- Financement du permis de conduire à 90% à tous les jeunes qui suivront un cycle de formation et de recherche d’emploi.

- Poursuite de la prime régionale de 500 euros pour l’achat d’un vélo électrique.

- Soutien au « RER Vélo » : 680 km de pistes cyclables financés à 60% par la Région.

- Aide à la conversion électrique des vélos avec un chèque « retrofit ».

Sébastien Chenu (RN) - 1er tour : 24,37% des votes

- Reverser aux habitants l’intégralité de la part régionale de la taxe sur les carburants.

- Améliorer la desserte, la qualité des transports existants : TER, routes, pistes cyclables, ferroutage…).

Karima Delli (EELV, PS,PCF,LFI) - 1er tour : 18,99% des votes

- Financer la modernisation et le développement de filières d’avenir comme les nouvelles mobilités (ferroviaire, véhicule propre, vélo), moins émettrices en termes de CO2 et plus riches en emploi.

- Relocaliser et développer des entreprises locales de fabrication des pièces détachées et des vélos, de réparation de vélos et d’équipements de mobilité douce.

- Aide régionale pour l’achat du vélo à assistance électrique.

- Développer des véloroutes, pistes sécurisées entre les villes et les bourgs.

- Mise en place de garages sécurisés pour les vélos, et “modes doux” dans les gares, les lycées.

- Un diagnostic mobilité

Normandie

Hervé Morin (Les centristes) - 1er tour : 36,86% des votes

- Mise mise à disposition d’une flotte de scooters électriques, pour des trajets, en particulier du domicile ou de la gare vers le lieu de travail, destinée en priorité aux jeunes en formation / insertion qui n’ont pas de permis de conduire.

- La région continuera de soutenir l’achat de véhicules électriques.

- Mise en service de cars à hydrogène.

- Lancement d’un plan vélo : soutien à l’achat de vélos à assistance électrique, soutien à l’achat de véhicules électriques et aménagement de pistes cyclables.

- Installation d’abris vélos dans les gares et dans les lycées et mise en place des racks à vélos sur les cars dépendants du réseau régional.

Nicolas Bay (RN) - 1er tour : 19,86% des votes

- Prêt à taux zéro pour le permis de conduire des 18-25 ans habitant en zone de revitalisation rurale.

Mélanie Boulanger (PS – EELV) - 1er tour : 18,37% des votes

- Lancer un Plan Rail et mobilités 2030. Réorienter les financements des projets routiers vers la mobilité durable.

- Favoriser l’intermodalité (titre unique, lien train-vélo).

Grand-Est

Jean Rottner (LR) - 1er tour : 31,15% des votes

- Installer une station d’autopartage par gare TER de manière à assurer l’intermodalité entre le train et la voiture.

- Déployer un grand réseau de voies et d’autoroutes sécurisées maillant l’ensemble du territoire dans le cadre d’un grand plan régional en faveur du vélo

Laurent Jacobelli (RN) - 1er tour : 21,12% des votes

- Faciliter l’emploi des jeunes en finançant le permis de conduire pour les moins de 25 ans (sous réserve qu’ils consacrent 40h de leur temps à la collectivité).

Eliane Romani (Union de la gauche) - 1er tour : 14,60% des votes

- Instaurer un pass multimodal, une carte unique qui donnera accès au réseau TER, BUS de la région, mais aussi aux réseaux interurbains (trams, bus de ville, vélos partagés…) et à d’autres services comme les parkings et le covoiturage, sur une carte unique.

- Soutenir économiquement les acteurs du vélo : entreprises de fabrication, réparation, agence de voyages vélo, vélo-école.

- Investir dans les projets de vélo-routes régionaux, ainsi que dans les projets de voies cyclables facilitant les trajets domicile travail.

- Proposer une subvention régionale pour l’achat d’un vélo électrique.

Brigitte Klinkert (LREM) - 1er tour : 10,77% des votes

- Mise en place du système d’écotaxe Poids Lourds à l’échelle de l’ensemble de la région, en concertation avec les professionnels

Bretagne

Loïg Chesnais-Girard (PS) - 1er tour : 20,95% des votes

- Mise en place d’expérimentations de solutions alternatives à l’achat d’une voiture pour identifier ensemble les solutions les plus appropriées (mise à disposition de véhicules, voitures partagées).

- Favoriser l’émergence de la filière industrielle hydrogène et de ses applications quotidiennes dans la mobilité.

- Plan vélo : infrastructures, accueil des vélos dans les trains et dans les gares et arrêts de cars, itinéraires, pratiques sportives, formations, intermodalité facilitée.

Isabelle Le Callennec (LR) - 1er tour : 16,27% des votes

La mobilité n'est pas évoquée dans son programme

Thierry Burlot (LREM) - 1er tour : 15,53% des votes

- Donner la priorité aux transports du quotidien, au domicile-travail, en organisant systématiquement le report vers les transports en commun ou un covoiturage incitatif.

- Promotion du vélo en particulier vers les îles bretonnes.

Claire Desmarres-Poirier (EELV) - 1er tour : 14,84% des votes

- Faire de la transition écologique un véritable tremplin en termes de développement économique de filières d’avenir (mobilité durable).

Pays de la Loire

Christelle Morançais (LR) - 1er tour : 34,29% des votes

- Stopper la guerre contre les automobilistes et continuer à investir pour la mobilité de tous.

- Augmenter le nombre d’abris vélo et d’itinéraires sécurisés près des gares et des arrêts de bus.

- Créer une aide à l’achat au vélo pour les lycéens et les étudiants

Matthieu Orphelin (EELV - PS) 1er tour : 18,70% (+16,31% PS) des votes

- Prêt mobilités à taux 0 % pour l’achat d’un véhicule à faible émission.

- Mettre en place un prêt mobilités à taux 0 % pour l’achat d’un vélo électrique.

- Instaurer le premier budget dédié pour un écosystème vélo régional.

Hervé Juvin (RN) 1er tour : 12,53% des votes

- La région attribuera un Pass Mobilité aux habitants des zones rurales dépourvues de transport en commun, qui leur assurera l’accès aux agglomérations avec leur véhicule actuel.

- La région financera le remplacement de leur véhicule ancien par un véhicule Crit’Air 1 ou 2 à tous les personnels médicaux et de la sécurité publique.

Fraçois de Rugy (LREM) 1er tour : 11,97% des votes

- Instauration d’un fonds spécifique accessible aux autorités organisatrices de la mobilité dans chaque territoire, pour mettre en place des plateformes de mobilité à destination des populations les plus précaires.

- Transformation des gares en véritables pôles de transports multimodaux, en favorisant l’installation de parkings de rabattement, équipés de bornes de recharge électriques.

- Transformer les gares en véritables pôles de transports multimodaux, en favorisant l’installation d’abri-vélos sécurisés

Centre-Val-de-Loire

François Bonneau (PS) - 1er tour : 24,81% des votes

- La région du vélo du quotidien et touristique avec 2 000km de plus pour le tourisme à vélo, soutien à la création de voies cyclables, garages à vélo sécurisés dans les gares et les lycées.

Aleksandar Nikolic (RN) - 1er tour : 22,24% des votes

- Favoriser le déploiement de stations de recharge en hydrogène pour les bus, cars, poids-lourds, utilitaires.

- Renforcer l’action du service public régional de formation : financement de formation pour acquérir de nouvelles compétences porteuses sur le marché du travail, élaboration d’une offre de formation diversifiée pour répondre aux besoins de l’économie locale.

Nicolas Forissier (LR) - 1er tour : 18,82% des votes

- Création d’un pass unique multimodal pour tous les jeunes de moins de 30 ans afin que les déplacements d’étudiants, professionnels ou familiaux, leur accès aux loisirs, soient facilités.

Marc Fesneau (LREM) - 1er tour : 16,65% des votes

- Accompagner les collectivités locales dans la conversion des flottes automobiles et dans le développement d’une offre de mobilités douces.

- Aides à la conversion du parc automobile vers l’électrique.

- Gratuité du code pour les jeunes qui passent le permis afin de faciliter leur insertion professionnelle.

- Aide régionale pour l’achat d’un vélo électrique.

- Accompagnement dans la structuration d’une filière de recyclage des vélos.

- Développer une offre de formation de proximité : création de nouveaux internats d’excellence et déploiement de nouveaux campus connectés dans tous les départements.

Bourgogne-Franche-Comté

Marie-Guite Dufray (PS) - 1er tour : 26,52% (+ 10,34% EELV) des votes

- Promouvoir l’aide de 500 € au permis de conduire pour aider les jeunes.

- Développer le vélo pour tous, dans tous les territoires (voies cyclables, abris sécurisés, incitation à l’usage du vélo à assistance.

Julien Odoul (RN) - 1er tour : 23,19% des votes

- Favoriser le déploiement de stations de recharge en hydrogène pour les bus, cars, poids-lourds, utilitaires.

Gilles Platret (LR) - 1er tour : 21,04%

Tester le concept de «taxirail », train autonome circulant à la demande sur les petites lignes.

Denis Thuriot (LREM) - 1er tour : 16,65% des votes

- Développer le ferroviaire

- Transformer 693km de voies ferrées abandonnées en véloroutes.

Nouvelle-Aquitaine

Alain Rousset (PS) - 1er tour : 28,8%

- Développer une filière régionale de l’hydrogène vert.

- Encourager les pratiques de transports moins polluantes (vélo, autopartage).

- Mettre en place une solution d’autopartage intergénérationnel pour permettre aux jeunes d'emprunter des véhicules peu utilisés.

- Développer le vélo pour tous, dans tous les territoires (voies cyclables, abris sécurisés, incitation à l’usage du vélo à assistance.

Edwige Diaz (RN) - 1er tour : 18,21%

- Instaurer un “chèque-mobilité” pour ceux qui ont besoin d’une voiture pour travailler.

- Opposition à l'éco-taxe régionale pour les poids-lourds.

Geneviève Darrieusecq (LREM) - 1er tour : 13,71%

- Sortir d’une politique de transports excessivement ferroviaire au profit d’une politique globale et moderne des mobilités.

- Organiser la transition énergétique des mobilités régionales vers des transports décarbonés.

- Faire de la Nouvelle-Aquitaine la première région cyclable de France

Nicolas Florian (LR) - 1er tour : 12,46%

- Développer le fret ferroviaire pour réduire le trafic des poids lourds en transit sur le réseau routier

- Soutenir la filière hydrogène et ses implications en matière d’énergie pour, par exemple, éliminer progressivement le diesel servant à la propulsion des TER

Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez (LR) - 1er tour : 43,79%

- Créer 1 000 kilomètres de voies vertes.

- Construction de routes pour désenclaver des territoires.

- Aucune hausse de la fiscalité régionale durant le mandat (taxe régionale sur les cartes grises, TICPE sur les carburants).

- Soutien à l’achat de vélos par les communes et construction de véloparcs.

- Développer le vélo pour tous, dans tous les territoires (voies cyclables, abris sécurisés, incitation à l’usage du vélo à assistance.

Fabienne Grébert (EELV) - 1er tour : 14,45% (+11,40 %PS)

- Arrêt des financement routiers « climaticides ».

- 3 350 km de pistes cyclables sécurisées dans un rayon de 10 km autour des gares pour faciliter leur accès à vélo. Création de parking relais près des gares.

- Plan vélo de 600 millions d’euros : il comprendra 640 km de voies vertes, la création de 75 parkings relais et nous étudierons la mise en place d’aides à l’achat de vélos neufs ou recyclés. »

Andrea Kotarac (RN) - 1er tour : 12,33%

- Introduction dans les contrats de territoire de mesures de compensation pour les particuliers et entreprises résidents ou visiteurs quotidiens, contraints à de lourds investissements dans le cas d’instauration de ZFE métropolitaine.

Occitanie

Carole Delga (PS) - 1er tour : 39,57%

- Soutien à la filière des véhicules durables, autonomes et connectés.

- Maintien de l’éco-chèque mobilité : aide pour l’achat d’un vélo ou d’un véhicule électrique.

- Création de 1 500 nouveaux kilomètres de pistes cyclables sécurisées. Création d’une filière vélo 100% Occitanie

- Création de 10 écoles de formation aux métiers de la transition écologique.

- Objectif 100 000 « emplois de demain » en faveur des filières nouvelles (nouvelles mobilités, hydrogène…).

Jean-Paul Garraud (RN) - 1er tour : 22,61%

- Remplacement du parc de véhicules de la région par des véhicules vertueux électriques.

- Création de nouveaux points de covoiturage et d’intermodalité à proximité des gares et à la sortie des villes

- Amplifier le réseau des voies vertes et de pistes cyclables ; développer les espaces de stationnement sécurisés pour les vélos aux abords des pôles intermodaux (gares, lycées).

Aurélien Pradié (LR) - 1er tour : 12,19%

- Verdissement intégral du parc automobile de la région. Un pool de véhicules (électriques et hybrides) non attitrés sera mis en place pour les déplacements ponctuels nécessitant un trajet automobile - les déplacements en train seront privilégiés.

- Exiger le développement d’interconnexions entre les transports publics et soutenir les constructions de parkings relais permettant de libérer des places de stationnement dans les centres-villes et d’inciter à l’utilisation des transports en commun.

- Priorité au covoiturage et aux véhicules « verts » dans les politiques régionales.

- Majorer les subventions aux entreprises qui contribueront au financement de nouvelles bornes sur leur parking, en zone périphérique.

- Protéger le secteur des bornes de recharge - secteur économique d’avenir - en soutenant les entreprises concernées et les sous-traitants grâce au Fonds souverain régional.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Thierry Mariani (RN) - 1er tour : 36,38%

- Prêt à taux zéro pour le financement du permis de conduire.

- Davantage de rames TER pouvant accueillir des vélos.

Renaud Muselier (LR) - 1er tour : 31,91%

- Devenir la 1ère région hydrogène vert de France dans les 6 prochains mois : conversion des poids lourds, bornes recharge H2, projet de production d’H2 vert, création d’un fonds Hydrogène pour structurer la filière.

- Création d’un PASS SUD VAR pour l’ensemble des réseaux de transports du Var (train, bus, car, vélo).

- Promouvoir la pratique du vélo : 10.000 km de pistes cyclables, 1 million d’utilisateurs par jour, 3 millions de cyclotouristes par an, stationnements sécurisés pour dans les gares et les lycées.

- Aider à la transformation des vélos en vélos électriques dans les 6 prochains mois.