Renault signe avec STMicroelectronics pour son électronique de puissance

Le constructeurs français et STMicroelectronics viennent d'annoncer un partenariat stratégique autour de l'électronique de puissance pour les véhicules électriques et hybrides. Les premiers fruits de cette coopération sont attendus en 2026.

A partir de 2026, les véhicules électriques et hybrides du groupe Renault cacheront des composants d'électronique de puissance développés avec STMicroelectronics.

Les deux partenaires ont en effet annoncé, le vendredi 25 juin 2021, une coopération stratégique "dans les domaines de la conception, du développement, de la fabrication et de la fourniture au groupe Renault de produits et de solutions de Packaging de STMicroelectronics, pour les systèmes d'électronique de puissance des véhicules à batterie et hybrides."

"Nous sommes ravis de coopérer avec le leader du marché, STMicroelectronics, pour intégrer sa technologie d’électronique de puissance avancée et codévelopper des technologies visant à améliorer la capacité énergétique des batteries de nos véhicules électriques et hybrides, ainsi que leurs performances, tant sur la route que lors de la recharge" a expliqué Luca de Meo, le directeur général de Renault, dans un communiqué. Ce partenariat sécurise les approvisionnements futurs de composants clés qui contribueront de manière significative à réduire de 45 % la perte d'énergie et à diminuer le coût du groupe motopropulseur électrique de 30 %. Cette coopération technologique nous aidera à concrétiser notre ambition de démocratiser les véhicules électriques en les rendant à la fois abordables et rentables."

"ST est à l'avant-garde du développement de semi-conducteurs de puissance avancés permettant à l'industrie de la mobilité de passer à des plateformes électrifiées. Grâce à des produits et des solutions plus efficaces sur le plan énergétique et basés sur des matériaux de pointe tels que le carbure de silicium et le nitrure de gallium, nous soutiendrons la stratégie de Renault Group pour sa prochaine génération de plates-formes électriques et hybrides, a déclaré Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général, STMicroelectronics. ST et Renault Group partagent une vision commune pour une mobilité plus durable. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le processus de décarbonation progressive engagé par le secteur de la mobilité et sa chaîne d'approvisionnement."