Stock record de voitures d'occasion en juin 2021

Selon les données d'Autobiz, les revendeurs professionnels de véhicules d'occasion ont entamé le mois de juin 2021 avec près de 615 700 unités en stock. Un nouveau record.

Les records sont faits pour être battus. Après l'établissement d'un score de référence au 1er avril 2021, avec 611 225 véhicules d'occasion en stock, les revendeurs professionnels tricolores sont montés un peu plus haut. En effet, d'après le baromètre d'Autobiz, les réserves de VO au 1er juin dernier s'élevaient à 615 691 unités, soit 1,6 % de plus que le mois précédent.

Il faut y voir la volonté des distributeurs de densifier les parcs pour préparer l'afflux théorique de clients en cette saison pré-estivale, doublée d'un effet de ralentissement des transactions durant le troisième confinement appliqué par la France. "La pénurie de véhicules nous impose de forcer les stocks pour s'assurer de pouvoir travailler durant l'été, expliquait récemment un responsable des achats. Nous devons appliquer des stratégies d'anticipation qui sont un peu en rupture avec nos habitudes".

Considérant les rythmes de vente des canaux professionnels au mois de mai 2021, Autobiz estime qu'il faudra 3,7 mois pour écouler totalement ce qui se trouve en stock. Un ratio qui repart à la hausse. Au 1er mai, ce chiffre était effectivement donné à 3,2 mois, contre 2,9 mois au 1er avril. Cependant les opérations Journées Portes Ouvertes et Ventes Privées organisées durant les semaines passées auront probablement accéléré la rotation.

Durant la première semaine du mois de juin, 57 146 véhicules d'occasion ont été mis en ligne ou repositionnés sur le plan tarifaire. En moyenne, chaque mois dans l'Hexagone, Autobiz recense 214 726 mouvements de la sorte, depuis le début de l'année. Ces véhicules se parent de prix offensifs puisque le spécialiste de la donnée automobile évalue qu'ils se trouvent 66 euros en-dessous cote en moyenne.

Un bilan en ligne avec les statistiques globales : tout au long des cinq premiers mois de l'année, les VO ont été 67 euros en-dessous de leur valeur théorique. "Mais l'offre n'est pas toujours disponible et les commerçants font basculer les clients vers des modèles plus coûteux. J'ai l'impression que la technique du prix d'appel se pratique de plus en plus chez les revendeurs", commente un cadre d'un groupe de distribution.