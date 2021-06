Dacia recrute le directeur du design d’Aston Martin

Miles Nürnberger, directeur du design d’Aston Martin, a été recruté par Dacia pour occuper une fonction similaire. Il sera rattaché à Laurens van den Acker, le directeur du design du groupe Renault.

Oh, la belle prise. Miles Nürnberger rejoint Dacia en tant que directeur du design. Ce nom n’évoque sans doute pas grand chose pour le grand public mais son ex-employeur, lui, fait rêver des millions de passionnés d’automobile à travers le monde.

Il s’agit d’Aston Martin chez qui Miles Nürnberger officiait en tant que directeur du design depuis 2018, après avoir gravi les échelons suite à son arrivée en 2008. Il a notamment été en charge de la conception du SUV DBX, de la Valkyrie ou encore de la Lagonda Vision Concept préfigurant le virage 100 % électrique de la marque.

A compter du 1er septembre 2021, il exercera donc son talent au sein de la business unit Dacia et Lada. Il intègrera par la même occasion le comité de direction sous l’égide de Denis Le Vot, directeur général des marques Dacia et Lada, et sera rattaché à Laurens van den Acker, directeur du design et membre du comité d’administration du groupe Renault.

"Nous accueillons Miles avec enthousiasme, car le design est un pilier central de notre stratégie pour Dacia, commente Denis Le Vot. Avec nouvelle Sandero, nous avons démontré que l’on peut être essentiel en étant attractif. Grace à Miles, nous allons franchir un nouveau cap". La marque low cost de Renault a récemment dévoilé sa nouvelle identité de marque, incarné notamment par un nouveau logo, et prépare son arrivée sur de nouveaux segments, comme en témoigne le concept Bigster révélé en début d’année 2021.