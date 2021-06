Les grandes ambitions de Skoda pour 2030

Skoda a dévoilé sa feuille de route pour la décennie à venir. Ses principaux objectifs sont plus d’électrification, la conquête de nouveaux marchés, le top 5 des ventes en Europe et une meilleure rentabilité.

La décennie à venir s’annonce riche pour Skoda. Dans sa feuille de route pour 2030, intitulée "Next Level - Skoda Strategy 2030", la marque tchèque du groupe Volkswagen fait preuve d’une ambition débordante, visant notamment le top 5 des ventes en Europe et la place de premier constructeur européen sur des marchés comme l’Inde, la Russie et l’Afrique du Nord avec 1,5 million d’unités écoulées par an. Rappelons que Skoda est la tête de pont du groupe VW sur ces zones, en témoigne le lancement récent du Kushaq en Inde et prochainement sur d’autres marchés émergents.

A lire aussi : Skoda Enyaq : une nouvelle dimension

Plus globalement, la marque prévoit de renforcer ses positions sur les segments d’entrée de gamme, gage de volumes plus conséquents. Des modèles qui seront potentiellement électriques dans la mesure où "au moins" trois nouveaux modèles zéro émission verront le jour d’ici 2030. L’ambition est d’ailleurs que ces propositions électriques représentent entre 50 et 70 % des ventes en Europe à cette échéance. Dans la même veine, l’entreprise vise à réduire les émissions de sa flotte de plus de 50 % par rapport à 2020 et fabriquera des véhicules avec des émissions de carbone nulles dans toutes les usines tchèques et indiennes à partir de 2030.

"Un potentiel incroyable"

Toujours dans cette idée que Skoda devra être "dans une position encore plus forte en 2030 qu'aujourd'hui", dixit Thomas Schäfer, le PDG de la marque, il est également prévu de consolider ses positions dans son pays d’origine, la République tchèque. Soutenue par l’ensemble du groupe VW, l’entreprise créera un pôle dédié à l’électromobilité avec l’objectif "de préserver les emplois locaux et surtout d’en créer de nouveaux", prévient le dirigeant. Ainsi, des composants électroniques ou des véhicules électriques seront produits dans les trois usines de Mlada Boleslav, Kvasiny et Vrchlabi, toujours d'ici 2030.

A lire aussi : Audi annonce la fin des moteurs thermiques en 2033

Skoda entend enfin "devenir la référence en matière d'expérience utilisateur" en facilitant par exemple la recharge des modèles électrifiés ou en accélérant le processus d’achat de véhicules en ligne, l’objectif étant qu’une vente sur cinq se fasse via internet en 2025. Toutes ces annonces, combinées à une simplification des processus et une réduction de la bureaucratie, doit permettre à la marque de gagner en rentabilité avec une marge opérationnelle d’au moins 8 %. Selon son PDG, "Skoda a un potentiel incroyable", il entend bien que celui-ci soit pleinement exploité.