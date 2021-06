Club Identicar salué par ses employés

Deux labels ont récompensé le Club Identicar pour ses actions afin d'améliorer le bien-être de ses collaborateurs mais aussi son adaptation pendant la crise sanitaire.

Les collaborateurs du Club Identicar sont satisfaits de leur entreprise. Elle a obtenu la meilleure note de l'étude HappyIndexAtWork, dans la catégorie des entreprises de 200 à 499 employés. L'entreprise qui participait pour la 3e fois à cette étude qui mesure le bonheur des collaborateurs fait mieux qu’en 2019, année d'obtention d'une deuxième place au classement derrière Novencia.

Fondé en 2015, HappyIndexAtWork est un label participatif qui mesure l’implication de la direction dans le management et la motivation des salariés au terme d'un questionnaire en ligne. Six thématiques sont passées au crible : le développement professionnel, l’environnement de travail, le management de l’entreprise, le salaire et la reconnaissance, la fierté et enfin le plaisir.

En 2021, 1 076 entreprises ont été évaluées, dont 251 dans la catégorie de 200 à 499 collaborateurs. Sur une notation gloable allant de 0 à 5, Club Identicar obtient 4,68 avec une participation de ses employés à hauteur de 75 %, soit une progression de 10 points par rapport à 2019.

Seconde place du label HybridWorkplace

Club Identicar a également su montrer sa résilience par rapport à la crise sanitaire. Voilà ce que tend à prouver le label HybridWorkplace. L’entreprise est parvenue à se hisser au deuxième rang. Club Identicar a été devancé par le cabinet de conseil Cellenza.

L’objectif de HybridWorkplace est de "mettre en lumière et récompenser les entreprises qui ont su s’adapter à la crise sanitaire pour offrir la meilleure expérience possible de télétravail à leurs employés", est-il rappelé dans le communiqué annonçant les lauréats.

Pour atteindre cet objectif, Club Identicar a maintenu son parcours d’intégration et ses ateliers internes pendant toute période de la pandémie. Identicrew Radio, une radio interne, a vu le jour en mai 2020. Initialement éphémère, elle a connu un franc succès dans l’entreprise.

"L’idée est de mettre à disposition de tous un éventail de moyens permettant de rendre les collaborateurs autonomes, de les responsabiliser afin qu’ils s’épanouissent et participent pleinement à la vie de l’entreprise. Nous sommes particulièrement fiers de ces résultats qui nous confortent dans notre politique RH et managériale", a annoncé Servane Petit, directrice des ressources humaines de Club Identicar.