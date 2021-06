Entre 2019 et 2021, le nombre de convoyage de véhicules d'occasion est passé de 5 % à 13 % de pénétration dans les activités de Fullcar Services.

Fullcar Services accélère sur le segment de l'occasion

Le prestataire de services logistiques, Fullcar Services, entend accroître ses volumes de convoyage de véhicules d'occasion en 2021. Présent aux EMVO, il partagera, sur son stand, les concepts mis en œuvre pour les professionnels.

Dans un monde où les transactions à distance font une indéniable percée, les services logistiques prennent une importance capitale. Sur son stand aux prochains EMVO, le 6 juillet 2021, Fullcar Services présentera aux visiteurs les solutions développées pour accompagner durablement les distributeurs de véhicules d'occasion confrontés à des défis de taille.

En deux ans, les statistiques reflètent l'émergence de la tendance. Entre 2019 et 2020, le nombre de livraisons effectuées chez l'acheteur final par Fullcar Services a triplé. La crise sanitaire en est évidemment le premier motif. Mais surtout, à la fin du mois de juin, le cumul du premier semestre 2021 équivaut déjà au volume total de l'exercice précédent. "Nous pensons avoir réalisé 45 % des commandes qui nous seront passées cette année. Le second semestre sera plus dynamique encore", commente Olivier Bach, le directeur des ventes de Fullcar Services.

Une logistique du véhicule d'occasion qui réclame cependant de plus en plus de valeur ajoutée. Dossier sur lequel planche les équipes de la filiale du groupe Feedback. L'entreprise trouve des accords avec des partenaires en vue de fluidifier le parcours transactionnel. Les grands groupes automobiles, les loueurs et les indépendants en plein déploiement territorial comme CarNext ou Reezocar en ont fait un rouage de leur organisation minutieuse.

"Dans 9 cas sur 10, nos jockeys quittent le lieu de livraison du véhicule neuf BtoB avec une reprise destinée au circuit de remarketing, rapporte Olivier Bach. Nous nous devons de proposer des solutions de stockage sur tout le territoire national".

A la force de partenariats stratégiques, un réseau de 17 plateformes maille le territoire national. Une force de frappe qui a soutenu la croissance de l'activité dans le bilan de la filiale. En deux ans, les véhicules d'occasion sont passés de 5 % à 13 % du volume global annuel de convoyage chez Fullcar Services.