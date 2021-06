TotalEnergies s’attaque aux frais de déplacements avec la carte Mobility Corporate

Spécialiste de la carte carburant, TotalEnergies vise à présent les frais de mobilité professionnelle avec la carte Mobility Corporate. Les dépenses d’hôtellerie, de restauration, de location de véhicules ou de taxi peuvent être réglées par ce moyen de paiement.

Payer l’ensemble des frais de mobilité professionnelle à l’aide d’un seul et unique moyen de paiement, c’est ce que propose TotalEnergies avec la carte Mobility Corporate. L’énergéticien va au-delà des seules dépenses autorisées par sa carte Multi-énergies, ex-carte Total GR, que sont le retrait de carburant, la recharge de véhicule électrique, les friandises en stations, les parkings ou les passages en centres Total Wash.

La nouvelle offre permet de payer tous les frais professionnels, comme l’hôtellerie, la restauration, la location de véhicules, les transports en commun, le taxi ou la maintenance automobile, sans oublier, évidemment, le carburant, uniquement dans le réseau Total et toutes les dépenses autorisées par la carte Multi-énergies. Cela évite donc les habituelles avances et notes de frais liées aux déplacements.

La principale différence avec la carte historique, qui reste au catalogue puisqu’elle continuera à servir entre 75 et 80 % des clients, est qu’il s’agit d’une carte Mastercard Business (utilisation possible dans 210 pays) à débit différé émise en collaboration avec le Crédit Mutuel. "Mastercard est ravi d’accompagner TotalEnergies dans le lancement de ce nouveau produit qui répond aux nouveaux enjeux de la mobilité professionnelle, réagit Olivier Pinon, responsable produits cartes commerciales de Mastercard au sein de la division Europe de l’ouest. Il permet en effet de faciliter les déplacements des chefs d’entreprises et de leurs collaborateurs, qu’ils soient utilisateurs ou non d’un véhicule professionnel".

Une carte paramétrable

TotalEnergies s’est aventuré sur ce nouveau territoire pour répondre à une demande croissante d’une partie de sa clientèle, dont "les attentes évoluent", justifie Philippe Callejon, le directeur mobilités et nouvelles énergies de TotalEnergies Marketing France. Cette initiative est également la suite logique de sa stratégie de conquête du marché des flottes avec un dispositif de télématique, un logiciel de gestion de flotte, des stations de recharge pour véhicules électriques et prochainement une offre d’autopartage. La mobilité est plus globalement l’objet d’une lutte de positions entre les acteurs du secteur des flottes et TotalEnergies entend bien y prendre part.

Trois ans de travail ont été nécessaires pour élaborer cette nouvelle carte qui s’adresse à l’ensemble des clients professionnels, des artisans aux grands comptes internationaux en passant par les TPE et PME. L’ensemble des collaborateurs sont potentiellement concernés, pas uniquement ceux bénéficiant d’un véhicule de fonction. Le sujet pourrait donc échapper en partie aux gestionnaires de flottes, qui sont habitués à gérer les cartes Total.

Evidemment, les entreprises qui mettent cette carte à disposition peuvent la paramétrer à leur guise avec des catégories de dépenses, des périmètres géographiques et des plafonds autorisés. Il convient de cadrer l’utilisation dans la mesure où le débit se fait directement sur le compte bancaire de l’employeur. Toutes les opérations font l’objet d’un reporting détaillé. De leur côté, les bénéficiaires ont accès à une application qui leur permet de suivre leurs autorisations, de gérer leurs dépenses et de scanner leurs justificatifs. Précision importante, le retrait de cash ne fait pas partie des fonctionnalités de la carte.

Cette nouvelle offre se veut logiquement plus chère puisqu’un montant forfaitaire de 84 euros par an est annoncé par TotalEnergies, contre 36 euros par an pour la carte Multi-énergies. Un différentiel qui se justifie par les services proposés. Le prestataire rappelle en outre que le coût moyen de traitement d’une note de frais s’élève à 53 euros. Avec la nouvelle carte, il est appelé à baisser, sans compter que les entreprises auront ainsi une meilleure vue sur les dépenses moyennes de leurs salariés, le tout avec un processus de récupération de TVA simplifié.