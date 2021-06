Electra lève 15 millions d'euros pour bâtir un réseau tricolore de recharge ultra-rapide

Nouvel entrant sur le marché des stations de recharge, Electra a annoncé une levée de fonds de 15 millions d'euros pour faire émerger un réseau de bornes ultra-rapide. Parmi les investisseurs se trouvent les cadres de Virtuo et Cityscoot.

C'est une entrée en matière qui fait du bruit. La nouvelle entreprise française Electra vient d'annoncer une levée de fonds d'un montant de 15 millions d'euros pour amorcer le déploiement de son concept de bornes de recharge ultra-rapide sur le territoire hexagonal. Il s'agit de l'une des plus impressionnantes levées réalisées cette année par une société encore à ce stade de maturité.

Les investisseurs sont nombreux. Outre les fonds Serena, Eurazeo et Frst Venture, la liste des business angels comportent des références issues de l'énergie, de l'immobilier et de la mobilité. Dans ce dernier registre, Electra a notamment séduit Bertrand Altmayer, devenu directeur général de Cityscoot après avoir cédé les rênes des VTC Marcel qui sous sa houlette ont largement adopté les Renault Zoe dans le cadre de la gamme e.co. Le néo-fournisseur de bornes de recharge a également retenu l'attention du duo Thibault Chassagne et Karim Kaddoura, les fondateurs et dirigeants de Virtuo, le service de location courte durée. Dans ces deux cas, il est difficile ne pas y voir une volonté de préparer l'avenir logistique de ces deux acteurs de la mobilité.

Et cela rejoint les ambitions d'Electra. Fondée par trois entrepreneurs passionnés ayant des expériences dans la tech et l’infrastructure, Aurélien de Meaux, le directeur général, Augustin Derville, le directeur digital, et Julien Belliato, le directeur des opérations, la société aspire à déployer 50 stations d'ici un an avec des premières installations avant la fin 2021. La priorité sera donnée aux grandes métropoles, dont Lyon, Lille et Paris. Ensuite, Electra vise à passer le cap des 1 000 implantations en 2030. Les sites de déploiement sont des centres commerciaux et supermarchés, des hôtels ou des opérateurs de parking.

Le maillage aura son importance – avec une borne à moins de 10 minutes de route pour chacun des automobilistes – mais la technologie tout autant. Electra va utiliser une partie des 15 millions d'euros levés pour soutenir sa R&D. Le nouvel acteur entend faire de l'expérience utilisateur son argument de vente majeur. Sur le plan des ressources humaines, les effectifs vont tripler pour approcher des 50 collaborateurs à très court terme.