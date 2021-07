First Stop Ayme inaugure son premier centre dédié aux flottes

L'enseigne du groupe Bridgestone implante pour la première fois son concept Webfleet Solutions dans un point de vente physique. A Vitrolles, les dirigeants et gestionnaires de parcs pourront ainsi retrouver dans un même lieu tous les services disponibles pour leur flotte de véhicules.

First Stop Ayme innove pour les flottes. L'enseigne du groupe Bridgestone (qui chapeaute désormais sous une entité unique les réseaux First Stop et Côté Route) a inauguré son tout premier point de vente physique Webfleet Solutions ce mercredi 30 juin 2021. Celui-ci prend en réalité la forme d'un corner installé dans le centre Côté Route de Vitrolles (13).

Ce développement a été pensé pour permettre aux chefs d'entreprises et aux gestionnaires de flottes de retrouver dans un même espace l'ensemble des prestations proposées par Webfleet Solutions, de l'entretien des véhicules à la collecte digitale des informations relatives à leur parc.

"Une offre complète et sur mesure"

"Réduire les coûts directs et indirects est une des préoccupations majeures de nos clients gestionnaires de flottes, souligne Taco Van Der Leij, vice-président Europe de Webfleet Solutions. Nos solutions de gestion de flotte offrent un service complet permettant déjà de réaliser des économies significatives sur plusieurs postes. (...) Ce premier point de vente va permettre de proposer une offre complète et sur mesure à l’ensemble de nos clients".

"Notre savoir-faire historique autour du pneu nous a permis d’attirer une clientèle composée à plus de 70 % de véhicules industriels sur le site de Vitrolles. Grâce à ce partenariat avec Webfleet Solutions, nous allons pouvoir désormais proposer des solutions complètes clé en main, incluant le pneu, le service et la télématique", complète Mathieu Ayme, directeur commercial de First Stop Ayme.