Honda électrise à nouveau le catalogue de Sixt

Après une année 2020 frappée d'une suspension des livraisons, l'accord entre le constructeur japonais et le loueur courte durée repart de l'avant. Honda a livré 190 exemplaires de véhicules électriques et hybrides à Sixt.

La relation entre Honda et Sixt repart de plus belle. Après une année 2020 qui, sous l'effet de la crise sanitaire, a obligé les deux partenaires à mettre en suspens leur contrat, le constructeur japonais reprend le rythme de livraison au spécialiste de la location courte durée. Jeudi 1er juillet 2021, ils ont annoncé la mise à la route de 190 véhicules électrifiés dans les agences tricolores, dont 150 Jazz e:HEV et 40 Honda e.

L'exercice 2021 porte à quatre le nombre d'années de collaboration entre Sixt et Honda. "Nous cherchions depuis plusieurs années un partenaire loueur de réputation internationale mais de taille humaine et avec une approche clientèle similaire à la nôtre. C’est-à-dire offrir un service de qualité, digitale pour mettre le client dans une situation de satisfaction permanente. Nos visions à moyen terme se rejoignent sur la qualité et la satisfaction client, s'est exprimé Pierre Guignot, directeur de la division automobiles de Honda France. Louer une Honda e et une Jazz Hybride chez SIXT, c’est quelque part 2 essais en un, le service de la location et l’opportunité de découvrir ces technologies de l’électrique pour un confort incomparable."

Pour l'occasion, les deux entreprises ont décidé de franchir un palier et de lancer une campagne marketing commune. Outre la présence publicitaire dans les aéroports, des bannières sur le web et des newsletters, Honda et Sixt ont eu l'idée d'organiser un jeu concours. Les clients trouveront un QR code placé à l’intérieur du véhicule. En le scannant, ils accèderont d'une part à un tutoriel de découverte des véhicules et pourront participer à tirage au sort. En jeu : des bons d'achat Wonderbox de 1 000 euros ou le remboursement partiel de la location à hauteur de 400 euros en cas d’achat d’une Honda électrifiée.