Malgré un ralentissement, le marché japonais est toujours en croissance

Avec un total de 234 697 véhicules neufs livrés en juin 2021, le marché nippon connait une croissance de 9,2 % sur un an. Si les chiffres restent positifs, ils sont inférieurs à ceux des deux derniers mois.

Selon des chiffres publiés le jeudi 1 juillet 2021, le marché automobile nippon semble être en bonne santé, néanmoins l'effet de base exceptionnellement favorable depuis avril commence à se tasser. Les ventes de véhicules neufs au Japon ont encore nettement progressé en juin de 9,2 % sur un an. Au total, 234 697 voitures, camions et bus neufs ont été livrés le mois dernier dans l'archipel, selon l'association japonaise des concessionnaires automobiles (Jada).

Ces chiffres portent seulement sur les véhicules de marques japonaises, mais celles-ci sont ultra-majoritaires dans le pays. Cela marque un ralentissement par rapport à mai (+30,9 %) et avril (+22,2 %), car l'économie japonaise avait commencé à se remettre en marche en juin 2020, après quasiment deux mois sous son premier état d'urgence déclenché face à la pandémie.

Toyota se porte bien, à contrario d’Honda et Nissan

Les ventes japonaises du géant Toyota (incluant sa marque haut de gamme Lexus) ont bondi de 17 % sur un an le mois dernier, tandis que celles de Honda ont reculé de 17,3 % et celles de Nissan de 3,5 %. Concernant les "kei cars", mini-voitures très populaires au Japon dotées d'une motorisation égale ou inférieure à 660 cm3, 130 934 unités se sont vendues en juin, en baisse de 1,2% sur un an, selon des chiffres de l'association représentant ce sous-segment automobile également publiés jeudi. Toutes catégories de véhicules confondues (incluant les "kei cars"), les ventes automobiles au Japon en juin ont ainsi augmenté de 5,2 % sur un an, à 365 631 unités, selon un calcul de l'AFP. (Avec AFP)

