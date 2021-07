Le groupe Thivolle s'implante à Roanne (42) avec Ford.

Mouvements au sein du réseau Ford

La concession Ford de Roanne (42) change de main et intègre le groupe Thivolle. Les sites de Mantes-la-Ville (78) et de Vernon (27), détenus par Ludovic Bourdais, ne sont pas reconduits par la marque, mais ce dernier reste dans l'automobile avec les enseignes Distinxion, Seres et Ligier.

Au mois de juin, le réseau Ford a connu deux mouvements. Le premier concerne le garage de la Poste, détenu par Christian Mercier. Ce dernier a cédé son fond de commerce au groupe Thivolle. Le site de Roanne devient une annexe de celui de Villefranche-sur-Saône (Rhône). Pour le groupe Thivolle, ce rachat permet de passer d'un site Ford à deux. Il est déjà présent dans le département de la Loire avec les enseignes Renault et Dacia à Saint-Chamond, Saint-Etienne et Firminy. En 2020, le groupe qui distribue en plus des marques citées, Nissan, Alpine, Citroën et DS, a commercialisé 12 629 voitures, dont environ 500 Ford. En parallèle, depuis le 30 juin dernier, Ford n'a pas resigné avec Ludovic Bourdais qui était concessionnaire et réparateur agréé à Mantes-la-Ville (Yvelines) et Vernon (Eure). La zone de chalandise de Mantes-la-Jolie sera reprise par la concession Alliance Mantes à Buchelay (Yvelines) détenu par le groupe Priod. Ludovic Bourdais ne quitte pas le monde de l'automobile pour autant. Il prendra le panneau Distinxion (Mantes-la-Ville), ainsi que la nouvelle marque chinoise 100 % électrique Seres (Mantes-la-Ville et Vernon) et à l'autonme, la marque de voitures sans permis Ligier (Mantes-la-Ville).

Copyright photo : groupe Thivolle