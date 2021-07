En bonne santé, Volvo ne manque pas d’ambition électrique

Volvo Cars a enregistré les meilleures ventes semestrielles de son histoire en 2021. Le groupe scandinave se prépare à un avenir 100 % électrique avec une refonte du design pour ses VE et une volonté d’atteindre les 1 000 km d’autonomie.

Le géant de l’automobile scandinave peut se réjouir. A fin juin 2021, Volvo Cars a enregistré les meilleures ventes semestrielles de son histoire. Au total, ce sont 380 757 voitures vendues dans le monde et une augmentation de 41 % par rapport à la même période l’année précédente. Fort de ces chiffres positifs, le constructeur suédois compte en profiter pour mener à bien ses ambitions dans l’électrique. Privilégiant l’autonomie et la recharge rapide, mais aussi en réorganisant le design, Volvo Cars prépare sa sortie du thermique prévu pour 2040.

Un nombre de ventes positif pour le constructeur qui s’explique par une forte demande en provenance de Chine, des États-Unis et d’Europe. Des territoires qui ont enregistré une croissance à deux chiffres par rapport à la même période, en pleine crise sanitaire. Ce mois de juin a été très profitable pour Volvo Cars, en ayant vendu 68 224 voitures dans le monde, le constructeur progresse de 11 % par rapport à celui de 2020. A noter que le nombre de voitures vendues en ligne a plus que quintuplé durant les six premiers mois de l’année.

Des performances en Europe, Chine et Etats-Unis

Pour ce premier semestre, l’Europe reste le principal marché du groupe scandinave. Les ventes y ont augmenté de 35,4 % avec 166 822 voitures vendues par rapport à l’année dernière. Une forte croissance poussée par une bonne performance du groupe du Royaume-Uni. Sur le mois de juin, les ventes européennes ont augmenté de 1,3 % et se sont élevées à 28 695 unités. En Chine, deuxième marché pour Volvo, les ventes ont augmenté de 44,9 % pour atteindre 95 252 véhicules sur les six premiers mois de 2021 par rapport à l’année dernière. En juin, les ventes se sont élevées à 16 680, en hausse de 10,4 %.

Du côté des États-Unis, Volvo réussit une belle performance avec des ventes qui atteignent 63 754 unités, soit une augmentation de 47,4 %. Dans son communiqué, le groupe suédois précise : "la gamme de SUV Volvo, menée par les XC60, XC90 et XC40 est restée populaire dans la région, contribuant à la croissance du volume pour la période". Le XC40 a par ailleurs été le modèle le plus vendu à l’échelle mondiale ces six derniers mois avec 118 121 voitures, soit 49 762 unités de plus qu’en 2020 sur cette même période (des chiffres à remettre en perspective avec la crise sanitaire)

La batterie : l’enjeu majeur de l’autonomie et de la recharge

Pour atteindre son ambition d’être une entreprise "climatiquement neutre" d’ici à 2040, Volvo Cars prépare sa sortie définitive du thermique. Le constructeur vise une plus grande autonomie et un temps de charge réduit. Les clefs du succès qui pourront assurer la popularité d’un VE. Ainsi, pour sa deuxième génération de modèles 100 % électriques, le groupe suédois améliorera la technologie des batteries lithium-ion. Accompagnant la troisième génération de voitures électriques qui aura lieu au "milieu de la décennie", Volvo Cars boostera encore l’autonomie et intégrera la batterie au plancher de la voiture "en exploitant la structure cellulaire au profit de la rigidité globale du véhicule et de l’efficacité."

Volvo Cars devrait travailler avec Northvolt, entreprise suédoise spécialisée dans la batterie. Les deux sociétés ont pour projet d’augmenter de 50 % la densité énergétique des cellules de batterie vis-à-vis des modèles déjà commercialisés. Le constructeur espère ainsi dépasser le cap des 1000 Wh/l de densité pour permettre au véhicule d’avoir une autonomie réelle de 1000 km. En parallèle, Volvo Cars compte diviser de moitié le temps de charge d’ici le "milieu de la décénnie". "En simplifiant la conception et l’intégration de nos cellules de batterie, nous pouvons réduire le poids et optimiser l’espace, ce qui permet d’améliorer considérablement la capacité de la batterie, l’autonomie et des temps de charge", explique Henrik Green, directeur de la technologie du constructeur.

Autant que faire se peut, le constructeur suédois prévoit de recycler les batteries en fin de vie chez des spécialistes agréés, notamment via son partenariat avec Northvolt et ses activités de recyclage bien établies. Volvo Car utilisera la technologie blockchain pour assurer l’approvisionnement responsable de ses batteries. Pour les futurs SUV de la marque, une recharge bidirectionnelle sera proposée par Volvo Cars. Les conducteurs pourront décharger le surplus d’électricité de la batterie vers le réseau électrique.