Épaulés de longue date par Holnest et Generis Capital Partners, Pierre Guirard et Wyz Group pourront désormais compter sur le soutien de deux nouveaux partenaires de premier plan.

Wyz Group accueille BPI France et BNP Paribas Développement au sein de son capital

Spécialisé dans la gestion des flux pneumatiques et les solutions digitales, Wyz Group vient de procéder à une levée de fonds de 21 millions d'euros grâce au soutien de deux nouveaux actionnaires de renom. Son président, Pierre Guirard, nous dévoile en exclusivité les contours de cette opération.

C'est un sacré coup réalisé par Wyz Group. Douze ans après sa création et six ans après la dernière opération de ce type, la société basée à Compiègne (60) vient d'officialiser une levée de fonds conséquente, évaluée à 21 millions d'euros. Un investissement rendu possible grâce au soutien de BPI France, par le biais son entité Fonds Avenir Automobile 2, et BNP Paribas Développement, qui intègrent du même coup le tour de table de Wyz. Présent depuis 2015 au capital, au même titre que Holnest (la holding familiale de Jean-Michel Aulas, fidèle depuis 2010), Generis Capital Partners s'est également associé à l'opération.

"C'est une vraie satisfaction, se félicite Pierre Guirard, cofondateur et président de Wyz Group. Cette opération a demandé beaucoup de travail et de discussions pour faire en sorte qu'on soit tous en phase et aujourd'hui on se sait entouré de gens qui croient en nous". Depuis son lancement en 2009, Wyz Group est devenu un relais incontournable pour tout l'écosystème automobile dès lors qu'il est question de pneumatique et se place plus que jamais tel un "facilitateur de business" comme le souligne régulièrement son dirigeant.

Pas uniquement une question d'argent

La société travaille à la fois avec des manufacturiers, des réseaux de distribution après-vente, des constructeurs automobiles ou encore des groupes de distribution. Un savoir-faire décliné au travers de trois branches que sont Wyz Retail (approvisionnement en pneumatiques des réseaux d'après-vente automobile), Wyz Fleet (management du poste pneumatique des flottes automobiles) et Wyz Solutions (développement et maintenance de plateformes web, solutions e-learning et ventes de données pour les acteurs de la distribution automobile).

"Cette levée de fonds n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi un moyen de sécuriser notre avenir et de nous appuyer sur des partenaires reconnus. BPI nous accompagne depuis longtemps et connait bien l'univers automobile. Quant à BNP Paribas, c'est la première banque à avoir cru en nous. C'est aussi un groupe qui accompagne sur la durée de nombreux projets à succès et qui est connu dans le monde entier", complète le président.

Services, data, international…

Grâce à ses partenaires, la société qui est passée en début d'année du statut de PME à celui d'ETI grâce à un exercice 2020 record (CA en hausse de 34 %, à hauteur de 57,8 millions d'euros) va pouvoir accélérer certains dossiers. Les services digitaux et surtout l'exploitation des données cristallisent son attention. Des projets sont dans les cartons, il faut désormais les corréler avec les besoins du marché. Des opérations de croissance externe, comme celle opérée en début d'année avec Spid Tech, sont également envisagées. Pierre Guirard juge ainsi que "les opportunités de développement sont multiples, en France comme à l'international".

L'international, justement, où Wyz est déjà présent avec des filiales en Espagne, au Portugal, au Benelux et en Suède. D'autres pays devraient être explorés à court et moyen termes alors que l'arrivée de la société en Allemagne est toujours en standby depuis le début de la crise sanitaire. Prudent, Pierre Guirard fait comprendre que l'Europe est un terrain de jeu bien assez vaste pour ne pas voir au-delà mais il admet aussi être sollicité de plus loin. Quoi qu'il en soit, cette levée de fonds est une aubaine pour Wyz Group qui voit son champ des possibles s'élargir sensiblement.