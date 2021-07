Vers une baisse du stock disponible en concession Peugeot

La marque française tente de satisfaire au maximum la demande de ses clients particuliers en matière de livraison des véhicules commandés. Toutes les solutions sont utilisées par Peugeot y compris un niveau de stock historiquement bas chez les concessionnaires.

Des carnets de commandes en hausse de 34 % depuis le début de cette année et des livraisons qui demandent entre 2,5 et 3 mois de délais : la pénurie des semi-conducteurs qui ralentit fortement la production automobile demande une gestion sur-mesure pour la marque Peugeot.

"Notre hausse du portefeuille signifie nous avons presque pris un mois de retard sur nos livraisons, explique Christophe Prévost, directeur du commerce France de Peugeot. Si nous voulons respecter les engagements pris avec nos clients, nous leur proposons des véhicules relais, ou des prolongations de contrats. De même, nous avons engagé une baisse de stock chez les concessionnaires qui se trouve au plus bas niveau historique." En accord avec les concessionnaires, le stock est parfois inférieur à un mois. Pour éviter toute annulation de commande de la part des particuliers, un flux prioritaire est même organisé pour les clients les plus pressés.

La marque Peugeot termine le premier semestre 2021, à la première place avec 17,8 % de part de marché et 163 894 véhicules immatriculés. Pour autant "cette reprise suite à la sortie de confinement du printemps reste sans commune mesure avec celle de 2020. Cette fois, clairement, nous sommes dans une reprise en U et non V", poursuit Christophe Prévost. En effet, si le marché des sociétés résiste, celui des particuliers reste faible. "C’est un effet retard que l’on vit du fait du peu de kilomètres parcourus. Les véhicules sont moins utilisés, donc moins usés et l’envie de renouveler est également retardée. Nous avions anticipé une reprise plus forte mais pour autant nous ne révisons pas nos objectifs annuels de marché", explique le directeur du commerce Peugeot en France qui s’attend à une croissance du marché sur le dernier trimestre de l’année.

Cependant, cette faiblesse du marché des véhicules particuliers commence à inquiéter les acteurs du marché et notamment le transfert du marché du neuf vers le marché de l’occasion des clients particuliers. "Les prix de tous les véhicules ont augmenté avec le durcissement des normes. Mais le mode de financement, locatif permet de relativiser cette hausse. Nous sommes réellement dans une phase de transition de l’offre mais nous sommes très attentifs à ce phénomène", conclut Christophe Prévost.