Le marché de l'occasion dépasse à nouveau le demi-million de ventes en juin 2021

Si le volume se contracte de 6,7 % d'une année sur l'autre, le mois de juin a réussi une nouvelle fois à franchir la barre des 500 000 unités. Une performance qui porte le total à plus de 3,118 millions d'unités à la fin du premier semestre.

Les transactions de voitures d'occasion ont encore signé une performance remarquable en juin 2021. Comme l'an passé, le volume a dépassé la barre du demi-million d'unités. Sur la période, le marché tricolore a enregistré 552 776 de ventes, selon AAA Data. Un score en berne de 6,7 % par rapport à juin 2020, mais tout de même supérieur de 19,8 % à juin 2019, dernier exercice connu sans l'influence de la crise et des confinements.

Au cumul du premier semestre, ce sont 3 118 550 véhicules d'occasion qui ont été revendus tous canaux confondus, soit 32,1 % de plus qu'en 2020 et 9 % de plus qu'il y a deux ans. Le marché national connaît donc un nouveau total de référence sur la période.

L'influence de la sortie de premier confinement se fait ressentir sur les marques françaises. Renault plonge de 11 % par rapport à juin 2020, à 106 939 unités. Peugeot accuse 9,4 % de repli, à 98 633 unités, quand Citroën recule de 8,5 %, à 59 240 transactions et DS Automobiles de 7,6 % %, avec 6 219 transactions aux compteurs tous canaux confondus. Au terme du premier semestre 2021, seule cette dernière marque enregistre une croissance supérieure à la moyenne (+35,2 % par rapport à l'an passé). Renault (+26,9 %), Peugeot (+29,7%) et Citroën (+28,3 %) restent un cran de-dessous.

Dans le camp des marques importées, même sanction. L'effet de base les condamne toutes à constater un ralentissement du rythme, en juin, à l'instar de Volkswagen (-4,2 %, à 43 400 unités environ), Ford (-5,7 %, à 19 960 unités) ou Opel (-7,9 %, à 16 730 unités). Si les Toyota parviennent à stabiliser les ventes (-0,9 %, à 17 100 unités), il n'y a guère que Kia (+4,8 %) et Skoda (+1,2 %) qui aux côtés des trois premium allemands qui revendiquent une hausse des transactions. AAA Data rapport + 1 % pour BMW (24 609 unités), +2,4 % pour Audi (23 870 unités) et +1,6 % pour Mercedes (23 538 unités).