De gauche à droite : Olivier Dubois (directeur de la mobilité électrique pour le groupe EDF) et Frank Marotte (PDG de Toyota France)

Des offres communes en faveur de l’électrique signées Toyota et EDF

Toyota et EDF se sont associés afin de combiner des offres de véhicules électriques et hybrides rechargeables du constructeur japonais avec des formules de fourniture d’électricité de l’entreprise française.

Une nouvelle initiative en faveur de la mobilité verte voit le jour. Toyota et EDF ont signé un accord pour favoriser l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Les deux sociétés associent des offres de la filiale française du constructeur japonais avec celles du fournisseur d’énergie. Les deux sociétés proposent de simplifier les procédures de transition vers l’électrique des particuliers et des entreprises lors de l’achat d’un véhicule de la gamme Toyota et Lexus.

Des offres pour les particuliers et les entreprises

Pour les clients particuliers détenteurs des modèles RAV4 Hybride Rechargeable, Proace City Electric, Verso Electric, Lexus UX300e ou encore du futur NX450h+ PHEV pourront bénéficier de l’offre Vert Electrique Auto d’EDF. Présentée sur les sites du constructeur japonais, cette dernière permet aux particuliers de recharger leur véhicule avec une électricité "verte", la nuit et le weekend, à des prix intéressants.

Le partenariat permet aussi à Toyota de promouvoir l’offre "contrat flexible" d’EDF auprès des entreprises. Cette offre s’adapte aux habitudes de consommation des salariés. L’option Energie Renouvelable garantit aux collaborateurs qu’une quantité d’énergie "certifié renouvelable équivalente à leur consommation a été injectée sur le réseau."

"Nous nous réjouissons de ce partenariat avec un aussi grand constructeur que Toyota France qui fait de la mobilité bas carbone l’un de ses axes stratégiques depuis plus de 30 ans. Notre conviction est que le développement de la mobilité électrique passe par la mobilisation de tout un écosystème", s’enthousiasme Olivier Dubois, directeur de la mobilité électrique pour le groupe EDF.

