Stellantis adopte SelliWay pour l'e-commerce VO en propre

Le groupe Stellantis a validé la phase pilote réalisée avec Bee2Link. Il en résulte un déploiement à l'échelle européenne de SelliWay, l'outil qui accompagnera les points de vente du réseau propre dans le commerce à distance des véhicules d'occasion.

Stellantis se met en ordre de marche pour vendre des véhicules d'occasion à distance de façon plus fluide au travers de son réseau propre. Lundi 5 juillet 2021, le groupe a officialisé le déploiement de SelliWay, l'outil phare de la société Bee2Link, à l'échelle européenne. Cette interface réservée aux commerciaux en point de vente doit permettre aux distributeurs des marques du groupe Stellantis d'interagir avec les clients et parvenir à prendre des commandes en ligne.

"L’adoption de SelliWay marque une étape importante dans notre stratégie de développement du e-commerce VO, explique Charles Clausse, directeur VO de Stellantis Owned Retail. En complément au parcours physique traditionnel en concession qui gardera toute son attractivité, cette nouvelle solution illustre notre volonté de proposer à nos clients qui le désirent un parcours d’achat à distance qui soit aussi simple et complet qu’interactif et convivial". Stellantis Owned Retail est le réseau propre de distribution automobile du groupe Stellantis. Présent dans 12 pays, il compte 237 emplacements dans les plus grandes agglomérations européennes.

Cette étape de généralisation du produit de Bee2Link s'inscrit dans la continuité d'une phase pilote menée en Belgique. Une expérimentation en conditions réelles mise en place entre décembre 2020 et avril 2021. Durant cette phase, Stellantis a enregistré 10 % de ventes finalisées via ce canal, sans le moindre déplacement des clients sur les lieux de vente car dès le premier contact établi avec le webseller, le prospect est guidé dans toutes les étapes clé du processus d’achat.

Lancé à l'été 2020, au sortir de la première vague de confinement sur le Vieux continent, SelliWay intègre toutes les étapes clés, dont l'expertise et cotation en ligne en cas de reprise, la présentation en temps réel des véhicules du stock national de Spoticar, la visualisation du véhicule choisi, l'offre en ligne et le paiement sécurisé. Les apports technologiques de la video, du live tchat, de la signature électronique ou encore, dès cet été, d'un module de financement en lien directe avec les banques, rendent le parcours intuitif et simple.