BYmyCAR intègre En Voiture Simone

Par le biais de la holding Ascom qui s'est portée acquéreur de l'entreprise, le groupe BYmyCAR va intégrer le service d'auto-école En Voiture Simone. Une étape supplémentaire pour le chantier de diversification du groupe et des interactions d'un genre novateur.

BYmyCAR va ajouter des solutions d'accès à l'apprentissage de la conduite. Cette nouveauté dans l'univers du troisième plus grand groupe de distribution de France découle de la reprise des activités d'En Voiture Simone, la plateforme d'auto-école, par la holding Ascom, comme il a été annoncé le 5 juillet 2021 par voie de communiqué. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

"Intégrer les talents, les services, les technologies d’En Voiture Simone dans notre écosystème, et bénéficier de l’énergie de cette équipe, va renforcer la capacité de BYmyCAR à développer des offres performantes de mobilité. Nous allons encore mieux satisfaire les besoins des futurs conducteurs, des parents de futurs conducteurs et des enseignants par des packages adaptés, a expliqué Christophe Pineau, directeur de la stratégie et de la mobilité de BYmyCAR. Cette opération bénéficiera également au plan de croissance ambitieux d’En Voiture Simone. Les synergies sont nombreuses et nous travaillons à leur concrétisation".

Pour mémoire, En Voiture Simone couvre 11 agglomérations à ce jour. 700 000 élèves ont eu recours à ses services depuis le lancement en 2015. Au travers d'un parcours 100 % numérique, la plateforme dispense des cours théoriques à distance et propose des heures de conduite avec 500 moniteurs diplômés. Une formule hybride qui permet de réduire la facture du candidat de 35 % par rapport aux solutions traditionnelles. Parmi les interactions imaginées entre En Voiture Simone et BYmyCAR, il y a notamment celle de proposer des solutions de location ou d'achat de véhicule une fois le précieux sésame obtenu, mais également des offres d'assurances. Le distributeur se dote par ailleurs d'une fabrique à véhicules d'occasion bienvenue en ces temps de disette.