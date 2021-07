Toyota entame la production de la Yaris Cross à Onnaing

Toyota Motor Manufacturing France a démarré la production du SUV Yaris Cross ce lundi 5 juillet 2021. Ce sont 300 000 voitures par an qui sortiront désormais de l’usine d’Onnaing (59), également en charge d’assembler la Yaris.

Ce n’est pas tous les jours qu’un nouveau véhicule est fabriqué en France. Saluons donc comme il se doit le lancement de la production, ce lundi 5 juillet 2021 à 17h30 pour être tout à fait précis, de la Toyota Yaris Cross dans l’usine d’Onnaing, près de Valenciennes (59). Un site d’où sortent également des wagons entiers de Toyota Yaris.

Avec ces deux véhicules, l’usine opérée par Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) va tourner à plein régime. Ce sont 300 000 voitures qui sortiront des chaînes d’assemblage tous les ans. "La Yaris Cross représente un atout supplémentaire pour notre site, souligne Jim Crosbie, président de TMMF. Produire deux modèles sur les segments les plus dynamiques en Europe renforce notre compétitivité et nous assure un bel avenir. Cela conforte également le rôle majeur que TMMF joue dans l’organisation industrielle de Toyota en Europe".

La fabrication du nouveau SUV Yaris Cross, dont les premiers exemplaires prendront la route en septembre prochain, a nécessité un investissement de 100 millions d’euros dans l’outil de production. Ce sont également 100 nouveaux emplois qui ont été créés en moins d’un an et la transformation de 200 contrats CDD en CDI. Le site valenciennois emploie aujourd’hui près de 5 000 personnes, dont 3 535 CDI et plus de 1 000 CDD, avec une organisation de production en 3 équipes.