CarNext lève des fonds pour prendre son indépendance

La place de marché VO européenne a annoncé, le 6 juillet 2021, avoir levé 400 millions d'euros auprès d'un consortium d'investisseurs. Une somme qui va permettre à CarNext de sortir du giron de LeasePlan, dont la vente apparaît de plus en plus imminente.

CarNext menait sa propre politique de développement. Désormais, la place de marché file vers son indépendance totale vis-à-vis de LeasePlan, sa maison mère. La place de marché a annoncé, mardi 6 juillet 2021, une levée de fonds d'un montant de 400 millions d'euros, réalisée auprès d'un consortium d'investisseurs parmi lesquels figurent une filiale à 100 % d'Abu Dhabi Investment Authority ou encore Goldman Sachs Asset Management.

Cette enveloppe va financer la prochaine phase d'investissement de cette branche qui adopte le statut de filiale indépendante. CarNext conservera cependant des liens étroits avec LeasePlan puisqu'un accord exclusif de service à long terme a été scellé avec le groupe spécialisé dans le leasing automobile gestionnaire d'un parc de plus de 1,8 million de véhicules répartis dans 30 pays. Ce contrat assure à CarNext un approvisionnement de près de 300 000 véhicules d'occasion récents par an pour alimenter ses places de marché BtoC et BtoB à travers l'Europe.

A ce jour, CarNext mène des opérations BtoB dans 22 pays, tandis que sa place de marché BtoC couvre sept des plus grands marchés d'Europe. En 2020, la société qui traite aussi bien en physique qu'en digital a vendu 40 000 voitures à particulier et 200 000 voitures via sa plateforme numérique d'enchères à professionnel et son application de commerçants en Europe. Ces transactions représentent une valeur brute de marchandises de 2,5 milliards d'euros.

"C'est un bond de géant en avant pour CarNext et un grand jour pour les acheteurs de voitures d'occasion. Nous sommes très heureux que CarNext ait pu attirer ce financement important pour accélérer la prochaine phase de sa croissance, et offrir à encore plus de clients une grande sélection de voitures d'occasion à des prix compétitifs, commente Tex Gunning, le PDG de LeasePlan. LeasePlan continuera à se concentrer sur ce qu'il fait le mieux : être à la pointe de la tendance de l'abonnement automobile, soutenu par un partenaire de remarketing leader du secteur qui offre les meilleurs prix pour nos véhicules d'occasion de qualité".

Lire aussi : La guerre de la voiture d'occasion en ligne s'intensifie

La somme peut paraître légère en comparaison des récentes levées de fonds des concurrents directs de CarNext. Depuis le début de l'année 2021, Cazoo, Auto1 Group et Aramis Group ont chacun eu recours à l'introduction en Bourse pour renforcer leurs capacités de financement de plus d'un milliard d'euros. "Le marché européen des voitures d'occasion, qui représente 400 milliards d'euros, offre une incroyable opportunité de création de valeur, car il devient le prochain grand secteur à être transformé par le numérique. CarNext est dans une position idéale pour mener ce changement à travers l’Europe", défend toutefois le représentant de l'un des fonds venus au soutien de l'entreprise.

Cette prise de distance de CarNext peut aussi être interprétée comme un octroi de liberté à l'approche d'une manœuvre bien plus importante. En effet, les spéculations vont toujours bon train concernant l'avenir de LeasePlan. Et pour cause, le groupe batave a revendu, début avril 2021, ses activités en Australie et en Nouvelle-Zélande (75 000 véhicules) et depuis ce mouvement de désengagement, la presse économique prête à Santander et ALD des ambitions de reprise de l'intégralité du groupe. Sortir CarNext serait-il un signe avant-coureur d'une accélération du dossier ?