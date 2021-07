Reezocar ouvre un nouveau bureau à Lille

Le 9 juillet 2021, Reezocar, start-up spécialisée dans la vente en ligne de véhicules d’occasion, ouvrira officiellement un second bureau à Lille. Avec 40 collaborateurs supplémentaires, la société se développe et atteint près de 200 employés au total.

Depuis sa création en 2014, la start-up française Reezocar ne cesse de croître. Cette dernière annonce l’inauguration de son nouveau bureau à Lille le vendredi 9 juillet prochain. Celui-ci sera destiné à l’aide au financement de véhicules pour les professionnels et les particuliers. Il complétera l’activité du siège situé à Paris.

Placée dans le Centre d'affaires du Molinel à Wasquehal, la start-up précise que l’ouverture de ce nouveau bureau "s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Reezocar et sa volonté de renforcer sa présence en région". Par ailleurs, son implantation est stratégique, puisqu’elle permettra de bénéficier du réseau transfrontalier qui devrait "enrichir leur catalogue". "Ouvrir un bureau à Lille est une nouvelle preuve de notre forte croissance et notre ambition pour les prochaines années. Nous poursuivons nos investissements pour toujours mieux servir nos clients", affirme Laurent Potel, cofondateur et PDG de Reezocar.

Un nouveau bureau qui devrait enrichir les effectifs

Ce nouveau bureau permet l’intégration d’équipes commerciales spécialisées dans le financement. Celles-ci ont pour objectif de développer davantage la location avec option d’achat (LOA). À son ouverture, ce bureau comptera déjà 40 salariés et le spécialiste de la vente en ligne de véhicules d’occasion prévoit d’ouvrir d’ouvrir de "nombreux" postes dans les mois à venir. Reezocar espère ainsi atteindre près de 200 collaborateurs.

Reezocar s’est spécialisé depuis sa création dans la vente et le leasing de voitures d’occasion en ligne. La start up s’impose petit à petit comme un acteur important dans le secteur de la distribution de véhicules d’occasion. Reezocar accueille plus de 2,5 millions de visiteurs mensuel. En 2020, elle a été vendue à Société Générale.