La hausse des coûts de réparation se poursuit selon CarGarantie

Le garantisseur allemand CarGarantie vient de dévoiler dans son étude annuelle que les coûts de réparation poursuivent leur hausse, aussi bien pour les voitures neuves que d’occasion, et ce depuis cinq ans.

Selon une étude du garantisseur allemand CarGarantie, le coût moyen d'une réparation en Europe pour un véhicule neuf ou d’occasion a été en 2020 de 572 euros. Cette moyenne ne cesse de progresser. "Dans l’ensemble, les coûts moyens de réparation ont augmenté de 70 euros depuis 2016, note l’étude de CarGarantie, présent dans 19 pays européens et partenaire de 40 marques et de plus de 23 000 distributeurs. Il est probable que cette tendance à la hausse se poursuive au cours des prochaines années." Pour rappel, le coût moyen était de 551 € en 2019.

Pour la publication de son étude, le garantisseur a analysé la répartition des sinistres pour les voitures neuves et les voitures d’occasion de son portefeuille. Environ un million de garanties ont été scrutées, d’une durée de 12 à 36 mois, toutes marques et tous modèles confondus.

Le moteur est toujours le composant le plus coûteux

Le palmarès des sinistres les plus coûteux reste similaire à celui de 2019. Pour les voitures d’occasion, la première place est occupée par le moteur qui représente 23,6 % des coûts. Le système d’alimentation turbocompresseur inclus arrive loin derrière avec 18,8 %. Il est suivi par la boîte de vitesse avec 11,8 %. L’installation électrique arrive à la quatrième place et la climatisation à la cinquième place. Dans tous les cas, les valeurs restent très similaires à l’année dernière.

La situation est comparable pour les voitures neuves : le moteur reste toujours en tête des sinistres les plus coûteux avec 21,4 %, suivi par le système d’alimentation (20,7 %) et l’installation électrique (12 %). La boîte de vitesse occupe la quatrième place tandis que l’électronique de confort se hisse à la cinquième place devant la climatisation qui occupait encore cette position en 2019.

La fréquence des sinistres reste la même

Pour les voitures d’occasion, les pannes les plus fréquentes concernent le système d’alimentation (19,7 %). Viennent ensuite à la deuxième et à la troisième place l’installation électrique (18,3 %) et le moteur (10,7 %).

.

Pour les voitures neuves, le système d’alimentation et l’installation électrique occupent les premières places avec 20,2 % et 19,6 %. La troisième place détenue par l’électronique de confort avec une part inchangée de 10,7 %.

Concernant le kilométrage, 29 % des sinistres se sont produits au cours des 5 000 premiers kilomètres et 19,4 % après plus de 25 000 km.