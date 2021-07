Les stocks VO des pros au plus bas

D'après les statistiques mensuelles établies par Autobiz, le niveau de stocks de véhicules d'occasion de moins de 7 ans est repassé sous la barre des 600 000 unités en France. Il s'agit du chiffre le plus bas enregistré depuis le début de l'année.

La levée du confinement et ensuite progressivement des restrictions de circulation ont-ils permis aux professionnels de liquider une partie des réserves de véhicules d'occasion ? A moins que ce ne soit l'effet des différents événements qui ont jalonné le mois juin. Toujours est-il que d'après les relevés statistiques d'Autobiz, les volumes de stocks dans les points de vente sont descendus à leur niveau le plus bas depuis le début de l'année.

Au 1er juillet 2021, la plateforme d'Autobiz estime à 576 241 le nombre de véhicules d'occasion de moins de 7 ans disponibles à la vente sur les parcs des distributeurs. Jamais entre les relevés du 1er février et du 1er juin, ce volume n'était repassé sous la barre des 600 000 unités. Le baromètre faisait état de presque 580 600 VO au démarrage de l'exercice en cours.

Et la dynamique du mois de juin n'est pas étrangère à cet état de fait. Depuis octobre 2020 et les 223 310 VO revendus, les professionnels n'avaient pas connu un tel rythme d'immatriculation sur un mois. En juin, ils ont sorti 215 867 véhicules d'occasion de leur portefeuille. A cette cadence, il faudrait 2,7 mois d'activité pour renouveler l'intégralité de la réserve actuelle. Ce ratio avait fait un bond à 3,7 mois au regard des chiffres de mai 2021 comparés aux stocks arrêtés au 1er juin. En moyenne semestrielle, les professionnels ont commencé chaque mois avec 599 076 VO en parc et affichaient une liquidité de 3,2 mois.

Une amélioration qui semble-t-il n'influence pas les tarifs à la baisse. Autobiz calcule que les véhicules fraîchement mis en ligne ou repositionnés se placent en moyenne 12 euros au-dessus du niveau de sa cote estimée. En moyenne sur le premier semestre 2021, chaque exemplaire soumis à la vente se situait cependant 56 euros en-dessous du tarif évalué par la société de statistiques et de cotation.