Les professionnels de l'occasion reprennent un peu de terrain

En juin 2021, à la suite de la levée des restrictions sanitaires, les revendeurs professionnels sont parvenus à représenter 36,7 % des transactions. En revanche, seuls les particuliers ont accru leurs ventes sur certaines tranches d'âge.

Quand les conditions de travail dégradées s'améliorent, les professionnels retrouvent des couleurs et surtout des parts de marché. En totalisant 202 700 ventes au cours du mois de juin 2021, selon AAA Data, le canal des points de vente a représenté 36,7 % des remises à la route, soit 3,3 points de plus qu'en mai dernier. Rappelons qu'en juin 2020, leur pénétration était encore de 40,9 %, mais ils peuvent se réjouir du fait de surpasser la moyenne semestrielle établie à 34,5 %.

En comparaison à juin 2020, les revendeurs ont toutefois vu leurs ventes se réduire de 16,6 %, la faute d'un repli sur chacun des segments en fonction de l'âge des véhicules. Faute de matériel, la chute est vertigineuse en ce qui concerne les produits récents. Avec moins de 24 500 unités, les livraisons de VO âgés de 12 à 24 mois plongent, par exemple, de 40,7 %. Celles des occasions de 2 à 5 ans glissent quant à elles de 2,5 %, à 81 250 unités, soit 14,7 % du marché global.

Le CtoC croît de 40,1 % sur le semestre

Les échanges de gré à gré ont représenté 350 074 unités sur la même période, soit un volume stable par rapport à l'année dernière (+0,09 %), ce qui porte à 2,043 millions de véhicules qui ont directement changé de propriétaire au cours du semestre, soit 40,1 % de plus qu'en 2020.

Sans surprise, les exemplaires les plus âgés ont une pénétration supérieure à toutes les autres catégories de produits. Les VO de 11 à 15 ans revendus en CtoC ont pesé 15,6 % du marché avec près de 86 200 unités et ceux de 16 et plus ont atteint 14,7 %, à 81 400 unités. Chacune de ces catégories gagnant respectivement 0,3 % et 0,1 % de volume en un an. Au terme du semestre, elles grimpent de 40,2 % et 43,1 %.

Les particuliers s'illustrent cependant sur un autre terrain de jeu, celui du 2-5 ans. En ajoutant 73 650 véhicules au tableau en juin (+12 % par rapport à 2020), ils totalisent 415 581 transactions au terme du semestre, soit 55,4 % de plus que l'an passé.