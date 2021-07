Les électrifiés d'occasion profitent aux professionnels

Selon AAA Data, 24 908 véhicules électriques et 99 455 hybrides ont été remis à la route durant le premier semestre 2021. En grande majorité, ce flux a transité par des professionnels de la vente d'occasion, à contre-courant de la tendance de marché.

Sur un marché VO dominé à près de deux-tiers par des transactions entres particuliers, le segment des véhicules électrifiés semble encore appartenir aux professionnels. D'après AAA Data, au cours du premier semestre 2021, le canal des distributeurs a été privilégié par les consommateurs à la fois pour les véhicules hybrides et pour les modèles électriques mis en revente.

En effet, sur un total de 124 363 véhicules hybrides et électriques d'occasion remis à la route au premier semestre, 77 154 unités ont transité par un professionnel, soit 62 % des transactions. Plus précisément sur la période, les points de vente ont livré 59 325 des 99 455 hybrides d'occasion (soit 59,7 % du volume) et 17 829 des 24 908 des électriques de seconde main (soit 71,6 % du cumul semestriel).

Sous panneau, ce sont principalement des véhicules récents qui se revendent. Un tiers des hybrides livrés par des professionnels au premier semestre avaient moins de 6 mois, contre 23,1 % qui comptaient 2 à 4 années de circulation. Du côté des électriques, la répartition est assez similaire, 33,2 % des ventes avaient moins de 6 mois et 21,6 % avaient entre 2 à 4 ans. Tandis que sur le canal des ventes directes, 23,7 % des hybrides affichaient 2 à 4 ans d'âge contre 21,2 % de VO ayant moins de 6 mois. Les particuliers revendant par ailleurs 27,9 % de VE de 2 à 4 ans pour 21,2 % d'exemplaires datant de 5 à 8 ans en arrière.

Les thermiques font de la résistance

Dans son bilan du mois de juin 2021, alors que le marché s'est contracté de 6,7 %en raison d'un effet de base très fort, les modèles hybrides et électriques ont enregistré une hausse des volumes de l'ordre de respectivement 66,1 % et 48,9 %, à 21 457 et 5 425 unités. Des scores conférant 3,9 % de pénétration pour les hybrides et 1 % pour les électriques. Au cumul des six mois, les VE pèsent 0,8 % grâce à une hausse de volume de 146 %, quand les hybrides revendiquent 3,2 % de pénétration (+134,1 % de transactions).

Les moteurs thermiques ont accusé un choc en juin. Avec 306813 unités, les véhicules diesel perdent 7 % en comparaison à l'an passé. Ils terminent le semestre à plus 1,76 millions de changements de propriétaires soit 56,5 % de pénétration et un accroissement de 29 % par rapport à 2020. Les VO essence ont quant à eux perdu 11,6 % en juin, à 214 807 reventes. Après six mois, ce segment totalise près de 1,21 millions de transactions, en hausse de 30,5 %. Sa part de marché s'élève pour le moment à 38,8 %.